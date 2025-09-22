Alacak verecek anlaşmazlığı cinayetle sonuçlandı! Bıçaklayıp başında bekledi

Alacak verecek anlaşmazlığı cinayetle sonuçlandı! Bıçaklayıp başında bekledi
Yayınlanma:
Giresun'da, aralarında alacak meselesi bulunan iki kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti. İnşaat firması sahibi Hakan Kuloğlu, tartıştığı T.C.B. tarafından cadde ortasında bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Hacı Siyam Mahallesi'nin işlek noktalarından Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan iş insanı Hakan Kuloğlu ile T.C.B., cadde üzerinde karşılaştı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında T.C.B., yanında taşıdığı bıçakla Hakan Kuloğlu'na saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden ve boğazından ağır darbeler alan Kuloğlu, kanlar içerisinde yere yığıldı.

alacak-tartismasinda-is-insani-bicaklana-926557-275217.jpg

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine derhal sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Kuloğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak Kuloğlu, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

alacak-tartismasinda-is-insani-bicaklana-926558-275217.jpg

T.C.B. ise saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçmayarak, bıçakladığı Kuloğlu'nun başında bekledi. Şahıs, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaşanan anların bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

