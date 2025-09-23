Kan donduran cinayet: Babasının boğazını keserek öldürdü

Yayınlanma:
İstanbul Sultangazi'de, babası Nuri Güneşli'yi (54) aralarında çıkan tartışma sonucu boğazını keserek öldürdüğü iddia edilen Burhan Güneşli (29), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sultangazi'de kan donduran bir cinayet yaşandı. Olay, dün sabah saatlerinde Cebeci Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, baba Nuri Güneşli ile oğlu Burhan Güneşli arasında gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma, kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine Burhan Güneşli, babası Nuri Güneşli'nin boğazını keserek ölümüne neden oldu. Olayın ardından Burhan Güneşli, polis ekiplerini arayarak babasını bıçakladığını ihbar etti.

istanbul-sultangazide-tartistigi-baba-928044-275649.jpg

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Daireye giren sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, baba Nuri Güneşli'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Cinayet zanlısı Burhan Güneşli ise polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden Nuri Güneşli'nin cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcının incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan şüpheli Burhan Güneşli, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

istanbul-sultangazide-tartistigi-baba-928049-275649.jpg

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, daha sonra adliyeye sevk edildi. Burhan Güneşli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

