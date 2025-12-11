Ersin Tatar mağlubiyetinin faturasını Cübbeli Ahmet'e kesti! "Yüzde 5 oy kaybettirdi"

KKTC'de yapılan son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde rakibi Tufan Erhürman'a yüzde 63'e yüzde 36 ile kaybeden Ersin Tatar, yaşadığı mağlubiyetin ardından ilk defa kapsamlı açıklamalarda bulundu.

CÜBBELİ AHMET'İN VİDEOSU 5 PUAN KAYBETTİRDİ

Türkiye'den bir grup gazeteci ile Lefkoşa'da bir araya gelen Tatar, seçimi kaybetmesi üzerine değerlendirmelerde bulundu. Tatar, seçimlerden önce Cübbeli Ahmet'in kendisi hakkında videosunun ortaya çıkmasının ardından imalı şekilde teşekkür edip, bu video yüzünden 5 puan kaybettiğini savundu:

"Çok teşekkür ederim yani, yüzde 5 oy kaybettirdi bana. Bu halk, öyle şey yemez. Yani sen şimdi çıkacaksın orada bana dua edeceksin" diye tepkisini dile getiren Tatar, "Bana dediler ki bir hayli adam şu sandığa gitmeyecek. Gitmişler Tufan Bey'e oy vermişler. O videoyu görmüşler. O video herkese düştü. Belki bunlar yaptı, ben yapmadım. En az yüzde 5. İki gün evvel düştü ve her telefona gitti o dua"

KENDİ PARTİSİNİ DE ELEŞTİRDİ: İSTEDİĞİM GİBİ ÇALIŞMADILAR

Hükümetteki büyük koalisyon ortağı partisi UBP'nin de istediği gibi çalışmadığını savunan Tatar şu eleştirileri yaptı:

"Ve o üçlü koalisyon ortakları, maalesef kendi içlerinde de problemler var, ülke yönetiminde de problem var. Bunu herkes bilir zaten. Ve onların hatalarını bana da fatura ettiler. O da ayrı bir gerçek. Beni o çok üzdü ama yaptılar. Seçimden önce yok istihdam, yok 150 kişiye noter, 600 tabanca izni... Bunlar yani seçimi kaybetmek için yapılması gereken işleri yaptılar. Halbuki bunlar hep seçimden sonra olması gerekiyor. Hükümet devam eder. Seçimden sonra yapın. Seçimden evvel, seçim yasaları, bir gece kala, 2 ay kala, bunlar bu yönde hareket ettiler. Bir yüzde 10'u da öyle kaybettik"

TÜRKİYE'DEN DESTEK ZİYARETLERİ

Seçimlerden önce birçok AKP'li siyasi Kıbrıs'a giderek Tatar için destek ziyaretleri yapmıştı. Gelenlerin iyi niyetle geldiğini ifade eden Tatar, Kıbrıs halkının özgür iradesi ile karar verdiğini kaydetti:

"Beni seven, destekleyen insanlar oldu. Türkiye'nin her bölgesinde yoğun ilişkilerim var. Buraya yansımaları turizm, yükseköğrenim, yatırım anlamında görüldü. Ama bu halk özgür iradesiyle karar verir. 'Birine gel beni destekle' demedim. Gelenler iyi niyetle geldi"

BAHÇELİ'NİN 82'NCİ VİLAYET AÇIKLAMASI

Tatar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin KKTC'nin 82'nci vilayet olması gerektiği yönündeki açıklamalarını da değerlendirdi. "Seçimden sonra yaptığını duydum. Ne diyeyim? Burası kabul etmez o açıklamaları" diyen Tatar, "Federasyon tezini savunanlar kazandı. O taraftan bakıldığında federasyonla burası Avrupa Birliği'nin bir vilayeti olur şeklinde. 'Avrupa Birliği'nin vilayeti olacaksa Türkiye'nin vilayeti olsun' demek istedi diye tahmin ediyorum" yorumunu yaptı.