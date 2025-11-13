Erişim engeline CHP'den yeni hamle!


CHP, erişim engeli kararı verilen Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabının kullanıcı adını değiştirdi. @CBAdayOfisi olan hesabın adı, @CBAdayOfisi1 olarak değiştirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabının ardından, Cumhurbaşkanlığı çalışmalarının yürütüldüğü Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi isimli sosyal medya hesabına da erişim engeli getirdi.

Başsavcılığın erişim engeli gerekçesi ise, "millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması" olarak açıklandı.

CHP'DEN YENİ HAMLE

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), erişim engeline karşı yeni bir hamle geliştirdi. Erişime engellenen Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabının kullanıcı adı değiştirildi.

Engellenen hesabın linki tıklandığında farklı bir hesap açılıyor. Kararın uygulanacağı hesap @CBAdayOfisi iken, hesabın yeni kullanıcı adı @CBAdayOfisi1 oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

