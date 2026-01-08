Erişim engeli getirilmişti: Murat Ongun'un X hesabı görünmez kılındı

Murat Ongun'un X (Twitter) hesabına erişim engeli kararı, 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi uyarınca; "millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçe gösterilerek 2 Ocak 2026 tarihinde alınmıştı. Karar sonrası hesap bir süre daha Türkiye’den görüntülenebilmiş olsa da, 8 Ocak itibarıyla X platformu hesabı Türkiye’deki kullanıcılara tamamen kapattı.

İBB SORUŞTURMASI VE İDDİANAME TARTIŞMALARI

Murat Ongun, 23 Mart 2025 tarihinden bu yana İBB’ye yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklu bulunuyor. Hesabına erişim engeli getirilmeden hemen önce yaptığı paylaşımlarda; İBB iddianamesinde yer alan bazı tanıkların ifadelerini eleştirmiş, özellikle Palazoğlu kardeşlerin ifadeleri ve serbest kalma süreçlerine dair iddialarda bulunmuştu. Ongun, bu iddiaları "gerçeklerin mücadelesi" olarak nitelendirirken, hesap engeli bu açıklamaların ardından geldi.

Erişim engeli getirilmişti: Murat Ongun yeni X hesabını duyurdu

YENİ HESAP AÇTI

Murat Ongun, yaptığı bir açıklamayla yeni resmi hesabının @murat__ongun olduğunu duyurdu ve kamuoyunu bilgilendirmeye buradan devam edeceğini belirtti.