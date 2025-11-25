Ergenekon kumpasında hapis yatan gazinin TSK tesislerine girişi yasaklandı

Yayınlanma:
Ergenekon kumpasında hapis yatan Gazi Astsubay Oktay Yıldırım'a TSK'dan yasak geldi. Askeri sosyal tesise girişinin 2030'a kadar yasaklandığını duyuran Yıldırım, duruma tepki gösterdi.

Uzun yıllar TSK'da görev yapan Gazi Astsubay Oktay Yıldırım'ın orduya ait sosyal tesislere girişi yasaklandı. Ergenekon kumpasında hapis yatan Yıldırım, karara "Bebek katili terörist başı meşrulaştırılırken bizim yasaklanmamız kaçınılmazdır" şeklinde tepki gösterdi.

KUMPASTA HAPİS YATAN GAZİYE TSK'DAN YASAK!

Ergenekon kumpasına hapis yatan Gazi Astsubay Oktay Yıldırım, TSK'nın sosyal tesislere girişinin yasaklandığını duyurdu. Yasağın konduğunu bugün öğrendiğini belirten Yıldırım, "Yasağın ne zaman konulduğu belli değil. Ancak 2030 yılına kadar askeri tesislere girişim yasaklanmış" dedi.

FETÖ’nün ilk hedef aldığı kişilerden birinin kendisi olduğunu anımsatan Yıldırım, "Ergenekon kumpasının failleri, bu kumpasın ilk çözüm sürecinin yürütülebilmesi için tertiplendiğini defalarca belirtmişlerdi. Türk milletinin bütünlüğü ve Cumhuriyetin niteliklerini hedef alan siyasi ve terörize her faaliyete karşı mücadele ettim" diye konuştu.

gazi-frame-at-0m44s.jpg

Daha önce aracına ve kendisine saldırı düzenlendiğini de hatırlatan Gazi Yıldırım sosyal medya hesabından yayınladığı videoda karara şöyle tepki gösterdi:

  • "Bu ikinci açılım süreci başladığında da buna karşı durdum. Bir yandan bana yasak konmamasına şaşırıyordum, meğer konmuş, biz yeni fark etmişiz"

Askeri ve sosyal tesislerin bir kulüp olduğunu ve yasaklama için mahkeme kararı gerektiğini belirten Yıldırım, sözlerini şöyle noktaladı:

  • "Ancak bulunduğumuz dönemde hukuk aramıyoruz. Hukuksuzluğa şaşırmıyoruz. PKK bizi vuramadı. Biz mücadelemize devam edeceğiz. Türk milletinin bölünmesine izin vermeyeceğiz. Söylediklerimizi söylemeye devam edeceğiz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

