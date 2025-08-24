Emekli Astsubay defalarca saldırıya uğradı: CHP'li Bakan'dan istifa çağrısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, emekli Astsubay Oktay Yıldırım'ın saldırıya uğramasına tepki gösterdi. Bakan, Jandarma Genel Komutanı’na seslenerek, "Siz ne yapıyorsunuz kardeşim? Bu milletin kahraman gazisi defalarca saldırıya uğrarken siz neredeydiniz? Ya görevinizi hakkıyla yapın ya da o görevden derhal istifa edin" dedi.

CHP İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, sosyal medya hesabından emekli astsubay Oktay Yıldırım'ın ikinci kez silahlı saldırıya uğramasına ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

Oktay Yıldırım. Bir emekli astsubay, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kahraman gazisi, yıllarını terörle mücadeleye vermiş, FETÖ kumpasında hedef alınmış, cezaevine atılmış Oktay Yıldırım… 10 Ağustos’ta silahı gasp edildi, arabası parçalandı, evi taşlandı. Ölümle burun buruna geldi. Biz bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdık. Ama ne oldu? Devletin alması gereken tedbirler alınmadı. Jandarma soruşturmayı gerektiği gibi yapmadı. Çağrı üzerine devreye girmesi gereken koruma sistemi çalışmadı. Ve bugün, Büyük Taarruz’un yıldönümüne, Afyon’a gitmek üzere evinden çıkacağı bilinen Oktay Yıldırım ikinci kez saldırıya uğradı. Bu bir tesadüf değildir. Kahramanımıza pusu kurulmuş beklendiği saatte evden çıkmaması üzerine arabası, evi kurşunlanmıştır.

yeni-proje-13.jpg

"YA GÖREVİNİZİ HAKKIYLA YAPIN YA İSTİFA EDİN"

Buradan doğrudan Jandarma Genel Komutanı’na soruyorum: Siz ne yapıyorsunuz kardeşim? Bu milletin kahraman gazisi defalarca saldırıya uğrarken, silahı gasp edilirken, arabası parçalanırken, evi taşlanırken, siz neredeydiniz? Koruma sistemi niçin çalışmadı? Şikâyetler neden işleme alınmadı? Siz bu milletin gazisini koruyamayacaksanız kimi koruyacaksınız? Bu ülkenin kahramanları sahipsiz değildir. Oktay Yıldırım yalnız değildir. Biz onun yanındayız. Ama bu utanç sizin omuzlarınızdadır! Ve bilin ki; Siz gazilerimizi koruyamadığınızda, aslında bir milletin onurunu da koruyamıyorsunuz. Ya görevinizi hakkıyla yapın ya da o görevden derhal istifa edin.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

