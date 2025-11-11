Erdoğan'ın adaylığı hakkında bomba iddia: Herkes Anayasa değişikliği diyordu

Normal takvime göre 2028 yılında yapılacak olan ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'seçimler zamanında yapılacak' çıkışlarının ardından AKP'nin ve dolayısı ile MHP'nin seçimlerdeki cumhurbaşkanı adayı, Erdoğan'ın yeniden aday olup olmayacağı merak konusu.

Senaryolara göre ya Meclis'te DEM Parti'nin de destekleri ile anayasa değişikliğine gidilmesi ya da erken seçim kararı alınarak Erdoğan'ın yeniden aday olmasının önü açılacak. Seçim konusu hakkında açıklama yapmaktan uzak duran AKP yönetimi ve Erdoğan, gayelerinin anayasa değişikliğini olduğunu ifade etmesinin ardından gözler haliyle bu noktaya çevrildi.

VAHAP SEÇER: BÜYÜK İHTİMAL PARLAMENTODAN ÇIKACAK

CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Serbestiyet'ten Hilal Köylü'ye konuştu. Birçok konu hakkında görüşlerini açıklayan Seçer, cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında düşüncelerini açıkladı. Seçer anayasaya göre Erdoğan'ın yeniden aday olamayacağını ayrıca anayasa değişikliğine gitmelerinin de uzak ihtimal olduğunu ifade edip seçim kararının büyük ihtimal ile parlamentodan çıkacağını ifade etti.

Anayasaya göre Erdoğan zaten aday olamaz. Anayasa değişikliğine gitmeleri de uzak ihtimal. Büyük ihtimal parlamentodan çıkacak seçim kararı.

"DEM SEÇMENİNİN AKP'NİN ADAYINI DESTEKLEYECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Meclis'te kurulan komisyonla da devam ettirilen süreç nedeni ile DEM seçmenlerinin süreç devam etsin diye Erdoğan ya da AKP'nin adayına destek vereceği düşüncesine katılmadığını ifade eden Seçer şöyle konuştu:

"Ben DEM Partili seçmenin önümüzdeki seçimlerde de partisine büyük oranda sadık kalacağını ama Cumhurbaşkanlığı seçiminde de AK Parti’nin adayını desteklemeyeceğini düşünüyorum. Dikkat edin, Erdoğan’ı demedim. Anayasaya göre Erdoğan zaten aday olamaz"

"Ben DEM seçmeninin bir daha AK Parti tarafından aldatılabileceğini düşünmüyorum. Yani o kadar da ferasetsiz değildir DEM seçmeni. Siyasal olarak da çok daha yetkin seçmendir DEM seçmeni"

BİR DAHA SEÇİMLERİN YAPILMAYACAĞI SÖYLENTİLERİ

Seçer'e özellikle sosyal medyada dönen 'bir daha seçimler olmayacak, Türkiye seçimsiz bir döneme girdi' söylentileri de soruldu. Seçer bu konuda net konuştu: