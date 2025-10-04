Erdoğan'dan Hamas'ın ateşkes yanıtına ilişkin açıklama

Yayınlanma:
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Hamas'ın Gazze'de ateşkesin tesisine yönelik plana verdiği yanıta ilişkin "Şimdi yapılması gereken, İsrail’in tüm saldırılarını derhâl durdurması ve ateşkes planına uymasıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Hamas’ın Gazze’de ateşkesin tesisine yönelik plana verdiği yanıta ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, gelişmeyi “kalıcı barışın sağlanması noktasında yapıcı ve önemli bir adım” olarak nitelendirdi. Erdoğan, açıklamasında İsrail’e yönelik çağrıda bulunarak, “Şimdi yapılması gereken, İsrail’in tüm saldırılarını derhâl durdurması ve ateşkes planına uymasıdır” ifadelerini kullandı.

Son Dakika | Hamas'tan Trump'ın teklifine yanıt: HazırızSon Dakika | Hamas'tan Trump'ın teklifine yanıt: Hazırız

"YAPICI VE ÖNEMLİ BİR ADIMDIR"

Erdoğan'ın yaptığı açıklama bu şekilde:

"Hamas’ın Gazze’de ateşkesin tesisine yönelik plana verdiği yanıt, kalıcı barışın sağlanması noktasında yapıcı ve önemli bir adımdır. Şimdi yapılması gereken, İsrail’in tüm saldırılarını derhâl durdurması ve ateşkes planına uymasıdır. Gazze’ye insani yardımların ulaştırılması ve kalıcı barışın sağlanması adına tüm adımlar vakit kaybetmeden atılmalı; küresel vicdanı derinden yaralayan bu soykırım, bu utanç tablosu artık son bulmalıdır. Türkiye olarak görüşmelerin Filistin halkı için en hayırlı şekilde neticelenmesi, uluslararası toplumun da destek verdiği iki devletli çözümün hayata geçirilmesi için tüm imkânlarımızla mücadele etmeyi sürdüreceğiz"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

