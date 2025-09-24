Erdoğan ve Şara Türkevi'nde bir araya geldi
Yayınlanma:
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara New York'ta Türkevi'nde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi.
Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak için geldiği ABD'nin New York kentinde temaslarını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkevi'nde, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü.
Görüşmede, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.
