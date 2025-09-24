Erdoğan ve Şara Türkevi'nde bir araya geldi

Yayınlanma:
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara New York'ta Türkevi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi.

Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak için geldiği ABD'nin New York kentinde temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkevi'nde, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü.

Görüşmede, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

yeni-proje-1.jpg

Ayrıntılar geliyor...

Erdoğan’ın suyu Türkiye’den gitti: BM'de tedbiri elden bırakmadılarErdoğan’ın suyu Türkiye’den gitti: BM'de tedbiri elden bırakmadılar

Erdoğan'a New York'ta çifte şok: Konvoyu önce durduruldu sonra trafiğe takıldıErdoğan'a New York'ta çifte şok: Konvoyu önce durduruldu sonra trafiğe takıldı

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'un 24 ilçesine uyarı: Elektrikler kesilecek
Sağlıkta çığır açtılar: Çorum'da hastanede 'okunmuş kek' dağıtıldı!
Doğukan Güngör veda etti
Doğukan Güngör veda etti
Okan Buruk'a veda mı? Galatasaraylı yöneticinin görüştüğü ünlü teknik direktörü açıkladı
Okan Buruk'a veda mı? Galatasaraylı yöneticinin görüştüğü ünlü teknik direktörü açıkladı
En iyi 10 akıllı şehir hazırlığında güçlü adaylar: Favoriler Doğu'da
En iyi 10 akıllı şehir hazırlığında güçlü adaylar: Favoriler Doğu'da
Ahmet Ercan 'büyük depremin habercisi' diyerek açıkladı: Bir an önce taşının
İlkin Aydın'la ilgili skandal iddia: Gerçek ortaya çıktı
Satılık ve kiralık fiyatlarında yükselişin ayak sesleri: Tarih vererek açıkladılar
Sıcak havalar zorluyor: Yeni rapor yayımlandı
Yeni rapor yayımlandı
Yağmur yok, sıcak havalar zorluyor
Sıra Mansur Yavaş’a mı geldi?
Türkiye
Karakol komutanı kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti
Karakol komutanı kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti
Özgür Çelik'ten ilk açıklama: Tüm engellemelere rağmen yeniden il başkanı!
Özgür Çelik'ten ilk açıklama: Tüm engellemelere rağmen yeniden il başkanı!
İstanbul'un 24 ilçesine uyarı: Elektrikler kesilecek
İstanbul'un 24 ilçesine uyarı