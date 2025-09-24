Erdoğan'a New York'ta çifte şok: Konvoyu önce durduruldu sonra trafiğe takıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dahil olmak üzere New York’ta devam eden BM Genel Kurulu’na katılmak için dünya çevresinde birçok lider ABD’ye seyahat etti.

BM Genel Kurulu sürerken birçok ülke liderinin benzer alanlarda bulunduğu New York’ta konvoy krizleri yaşandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un konvoyunun ABD Başkanı Donald Trump’ın geçişi için durdurulmasının ardından benzer bir olayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da yaşadığı öğrenildi.

TRUMP'IN KONVOYU OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Erdoğan’ın konvoyunun durduran New York polisi, yolun “VIP” bir konvoyun geçişi için durdurulduğunu söyledi. Bu konvoyun ABD Başkanı’na ait olduğu tahmin ediliyor.

Erdoğan’ın başına gelen olayla birlikte New York polisi bir günde 2 ülke liderini Trump’ın olduğu sanılan konvoyun geçişi için durdurmuş oldu.

Filistin'i tanıyan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un yolu kapatıldı: 'Trump konvoyu var' dediler

Aynı zamanda paylaşılan başka bir görüntüde de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konvoyunun New York’ta trafiğe takıldığı görülüyor.

NE OLMUŞTU

Dün, Erdoğan’dan önce Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un da yolu kapatıldı. Polisler Trump’ın konvoyunu gerekçe göstererek Fransız Büyükelçiliği’ne gitmek üzere yola çıkan Macron’un yolunu kesmişti.

Macron ise bunun ardından Trump’ı arayıp şakayla karışık, “Nasılsınız? Tahmin edin ne oldu? Sokakta bekliyorum çünkü her şey sizin için kapatılmış” ifadelerini kullandı.