Filistin'i tanıyan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un yolu kapatıldı: 'Trump konvoyu var' dediler

ABD sokaklarında alışılmadık bir olay yaşandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, New York'ta Fransa Büyükelçiliği'ne gitmek üzere yola çıktı. Ancak Macron yolda kaldı.

Kısa süre önce Filistin'i tanıyan Fransa'nın cumhurbaşkanı Macron'un dün akşam yolda kaldığı görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Macron'un geçişini engelleyen polislerin gerekçe olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın konvoyunu gösteridiği görüldü.

TRUMP'I ARADI

Fransız basınında yer alan haberlere göre Macron yolların neden kapalı olduğunu bir polis memurunun yanına giderek sordu. Polis Trump'ın konvoyunu gerekçi gösterince Macron, Trump’ı arayarak şunları söyledi:

“Nasılsınız? Tahmin edin ne oldu? Sokakta bekliyorum çünkü her şey sizin için kapatılmış.”

MACRON BM GENEL KURULU'NDA RESMEN AÇIKLADI

Dün düzenlenen BM Genel Kurulu'nda Filistin Zirvesi'nde konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Filistinliler için devlet sözü tutulmadı. Filistin devletini tanımak için daha fazla bekleyemeyiz. Fransa bugün Filistin devletini tanımaktadır" diyerek Filistin devletini resmen tanıdıklarını açıklamıştı.