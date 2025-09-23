Filistin'i tanıyan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un yolu kapatıldı: 'Trump konvoyu var' dediler

Yayınlanma:
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un yolu kapatıldı. Polisler Trump konvoyunu gerekçe gösterse de gelişmenin, Macron'un Filistin'i resmen tanıdıklarını ilanından hemen sonra yaşanması dikkat çekti.

ABD sokaklarında alışılmadık bir olay yaşandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, New York'ta Fransa Büyükelçiliği'ne gitmek üzere yola çıktı. Ancak Macron yolda kaldı.

Son Dakika | Macron Erdoğan'ın da olduğu toplantıda duyurdu: Fransa Filistin'i resmen tanıdıSon Dakika | Macron Erdoğan'ın da olduğu toplantıda duyurdu: Fransa Filistin'i resmen tanıdı

Kısa süre önce Filistin'i tanıyan Fransa'nın cumhurbaşkanı Macron'un dün akşam yolda kaldığı görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Macron'un geçişini engelleyen polislerin gerekçe olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın konvoyunu gösteridiği görüldü.

TRUMP'I ARADI

Fransız basınında yer alan haberlere göre Macron yolların neden kapalı olduğunu bir polis memurunun yanına giderek sordu. Polis Trump'ın konvoyunu gerekçi gösterince Macron, Trump’ı arayarak şunları söyledi:

Erdoğan görüşme öncesi Trump'a jest yaptı: Fatura yine çiftçiye kesildiErdoğan görüşme öncesi Trump'a jest yaptı: Fatura yine çiftçiye kesildi

“Nasılsınız? Tahmin edin ne oldu? Sokakta bekliyorum çünkü her şey sizin için kapatılmış.”

MACRON BM GENEL KURULU'NDA RESMEN AÇIKLADI

Dün düzenlenen BM Genel Kurulu'nda Filistin Zirvesi'nde konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Filistinliler için devlet sözü tutulmadı. Filistin devletini tanımak için daha fazla bekleyemeyiz. Fransa bugün Filistin devletini tanımaktadır" diyerek Filistin devletini resmen tanıdıklarını açıklamıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'un 24 ilçesi dikkat: 8 saatlik elektrik kesintileri geliyor
Türk futbolundan bir Ali Koç geçti
Ali Koç'un Fenerbahçe'deki bilinmeyen icraatları
Trump'ın açıklaması ülkeyi kırmızı alarma geçirdi: Siviller askeri eğitime başladı
Marmaris bitti, sıra orada! Şimdi de 8 bin kişilik ‘kasaba’ kuruyor
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Dünya
Japonya’da tarihi seçim: Takaiçi kazanırsa ilk kadın başbakan olacak
Japonya’da tarihi seçim: Takaiçi kazanırsa ilk kadın başbakan olacak
Ahmed eş-Şara BM'de protokolü bozdu: Herkes şaşkına döndü
Ahmed eş-Şara BM'de protokolü bozdu: Herkes şaşkına döndü