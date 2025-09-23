Erdoğan görüşme öncesi Trump'a jest yaptı: Fatura yine çiftçiye kesildi

Cumhuriyet Halk Partisi, Amerika Birleşik Devletleri menşeli bazı tarım ürünlerine 2018 yılında getirilen ek vergilerin kaldırılması kararını sert bir dille eleştirdi. Tarım ve Orman Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşme öncesinde alınan bu kararın, Türk çiftçisine değil Amerikalı üreticilere hizmet ettiğini savundu.

Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, aralarında pirinç, badem, ceviz, tütün ve Antep fıstığı gibi ürünlerin de bulunduğu ithalata yönelik ek vergilerin kaldırılmasını "kabul edilemez bir geri adım" ve "teslimiyet politikası" olarak nitelendirdi. Adem, "Amerika Birleşik Devletleri'ne diplomatik bir jest ya da görüşme öncesi 'yumuşatma' adı altında sunulan bu taviz, aslında Türk çiftçisinin emeğiyle, toprağıyla, geleceğiyle ödenen ağır bir bedeldir" ifadelerini kullandı.

"TARIM DIŞ POLİTİKA MALZEMESİ DEĞİLDİR"

Tarımın, iki liderin görüşmesinde masaya sürülecek bir koz olarak görülemeyeceğini belirten Adem, tarım sektörünün milli ekonomi ve gıda egemenliği için stratejik önem taşıdığını vurguladı. Açıklamasında, "2018 yılında getirilen ek vergiler, Türkiye'nin üreticisini korumaya yönelik, yerli ve milli bir adımdı. Şimdi, aynı ürünlerde vergilerin tamamen kaldırılması; yalnızca ithalat lobilerinin, büyük gıda kartellerinin ve yabancı üreticilerin yüzünü güldürecektir" değerlendirmesine yer verdi.

HÜKÜMETE YÖNELİK SORULAR

Türkiye'deki çiftçilerin artan mazot ve gübre fiyatları altında ezildiğini ve üretimden çekilme noktasına geldiğini ifade eden Erhan Adem, hükümetin bu süreçte ithalatın önünü açmasını eleştirdi.

Adem, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik olarak şu soruları yöneltti:

Bu kararın zamanlaması tesadüf müdür?

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ile yapacağınız görüşme öncesi tarımda verilen bu taviz, bir diplomatik pazarlığın sonucu mudur?

Çiftçiyi değil, Trump'ı memnun etmenin derdinde misiniz?

Kararın yerli üreticiyi rekabet edemez hale getireceğini, tarımda dışa bağımlılığı artıracağını ve gıda enflasyonunu körükleyeceğini savunan Adem, bu adımın çiftçinin alın terine ihanet olduğunu belirtti.

"TÜRKİYE'Yİ ÜRETİM ÜSSÜ YAPMAYA KARARLIYIZ"

Cumhuriyet Halk Partisi olarak tarımda uygulanan bu politikalara sessiz kalmayacaklarını kaydeden Adem, çiftçinin yanında durmaya devam edeceklerini ve konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıyacaklarını açıkladı. Erhan Adem, açıklamasını "Türkiye'yi ithalat cenneti değil, üretim üssü yapmaya kararlıyız. Tarım bir stratejik sektördür, milli güvenlik meselesidir. Ve unutulmasın: Toprakla kavga eden, gelecekle barışamaz" sözleriyle tamamladı.