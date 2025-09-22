Son Dakika | Macron Erdoğan'ın da olduğu toplantıda duyurdu: Fransa Filistin'i resmen tanıdı

Son Dakika | Macron Erdoğan'ın da olduğu toplantıda duyurdu: Fransa Filistin'i resmen tanıdı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı oturumda, Filistin devletini tanıdıklarını duyurdu.

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden beri tarihin en büyük soykırımlarından birisini uyguladığı Filistin, acil çözüm beklerken, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde "Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansı" düzenleniyor.

Uluslararası tepkilerin dozajı her geçen gün artarken, geçtiğimiz aylarda İsrail'in katliamlarına karşı Filistin devletini Eylül ayında tanıyacaklarını duyuran Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sözünü tuttu.

Macron, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı konferansta, Fransa'nın Filistin devletini tanıdığını duyurdu.

