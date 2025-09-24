Erdoğan’ın suyu Türkiye’den gitti: BM'de tedbiri elden bırakmadılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu kapsamında gittiği ABD’nin New York kentinde dün Gazze gündemiyle yapılan toplantıya katıldı.

Toplantıya Türkiye ile birlikte ABD’nin yanı sıra Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır, Pakistan, Endonezya, Ürdün’ün yöneticileri ve liderleri katıldı.

ERDOĞAN ŞİŞEDEN TRUMP KAPALI BARDAKTAN İÇTİ

Gazeteci Alican Uludağ’ın paylaştığı detaylara göre toplantıda Erdoğan ve Trump hariç liderler sürahiden servis edilen suyu içti. Erdoğan ise ekibi tarafından Türkiye’ye getirilen şişe sudan içti. Trump’ın da ağzı kapalı bir bardaktan su içtiği görüldü.

İKİ LİDER SÜRAHİDEN İÇMEDİ

Erdoğan ve Trump dışındaki liderler, önlerine konulan sürahideki suyu kullandı. Ancak Erdoğan için Türkiye'den özel su getirilmesi dikkat çekti. Bu, Erdoğan'a yönelik herhangi bir girişime karşı önlem oldu. Trump da kendisine getirilen ağzı kapalı bardaktaki suyu içti.

KİM JONG-UN'UN ODA TEMİZLİĞİ

Ülke liderleri genellikle DNA’larının ziyaret ettikleri ülke veya başka kişilerin eline geçmemesi için bardaktan su içmekten kaçınıyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un geçen haftalarda yaptığı Rusya ziyareti sırasında da Pyongyang liderinin çıktığı odada, temas ettiği her yerin temizlendiği görülmüştü.