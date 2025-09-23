Erdoğan ve Rubio arasında 'Trump' gerginliği

Fox News'e konuşan Erdoğan, Trump'ın seçim sürecinde kullandığı "Rusya-Ukrayna savaşını bitiririm" ve "Gazze savaşını bitiririm" ifadelerini hatırlattı. Erdoğan, bu vaatlerin hiçbirinin yerine getirilmediğini belirterek Trump'ın bu konularda somut bir adım atmadığını ima etti.

RUBİO'DAN SERT YANIT: HERKES ÇÖZÜM İÇİN TRUMP'A GELİYOR

Erdoğan'ın bu sözleri, aynı kanalda bir başka yayına katılan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya soruldu. Rubio, Erdoğan'ın eleştirilerine sert bir şekilde karşılık verdi.

Rubio, "Liderler istediklerini söyleyebilir ancak günün sonunda bir çözüm gerektiğinde Beyaz Saray’a gelmek isterler" diyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu hafta Başkan'la görüşmek için Beyaz Saray'a geleceğini söyledi. Rubio, tüm liderlerin Trump'la konuşmak ve onun sorunları çözmesini istediğini iddia etti.

"TRUMP DÜNYANIN EN ÖNEMLİ LİDERİ"

Konuşmasında Trump'ı savunmaya devam eden Rubio, onun sadece ABD için değil, küresel siyaset için de vazgeçilmez bir figür olduğunu savundu. Son aylarda Trump'ın Kongo-Ruanda, Azerbaycan-Ermenistan, Tayland-Kamboçya ve Hindistan-Pakistan gibi ülkeler arasındaki krizlerde arabuluculuk yaptığını öne süren Rubio, Gazze konusunda da iddialı bir açıklama yaptı.

Rubio, "Gazze’deki rehinelerin serbest bırakılması ve savaşın sonlandırılması için dünyada tek şansı olan lider Trump’tır" ifadelerini kullandı.

