Erdoğan ve Trump görüşmesinin gündemi ortaya çıktı: İşte o 6 madde

Yayınlanma:
Erdoğan-Trump görüşmesinde milyarlarca dolarlık anlaşmaların konuşulacağını daha önce yazan Bloomberg bu kez 6 kritik konu başlığı diyerek detaylandırdı. İşte masadaki kritik konular...

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmede masaya gelecek başlıca konular için hazırlık yapıyor. Erdoğan’ın, yüzlerce Boeing yolcu uçağı ve Lockheed Martin savaş uçağı alımını gündeme getirmesi bekleniyor.

UÇAKLARA MİLYARLAR ÖDENECEK

Konuya yakın kaynaklara göre Erdoğan, Amerikan uçakları için yapılacak ödemeleri 10 milyar doları aşması beklenen yerli üretim anlaşmalarıyla dengelemeyi hedefliyor. Bu yaklaşım, savunma ve havacılık sektöründe Türkiye’nin üretim kapasitesini artırmayı ve dışa bağımlılığı azaltmayı amaçlıyor.

12 MİLYAR DOLARLIK F-35 UMUDU

Bloomberg’in haberinde, Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sistemi nedeniyle uygulanan CAATSA yaptırımları ve Ankara’nın F-35 programından çıkarılması hatırlatıldı. Erdoğan, S-400’lerden geri adım atmazken, Trump’ın yaptırımları gevşeterek 40 adet F-35A satışına onay verebileceği beklentisi taşıyor.

Bloomberg'den bomba iddia! Erdoğan-Trump görüşmesinin ardında milyarlarca dolar mı var?Bloomberg'den bomba iddia! Erdoğan-Trump görüşmesinin ardında milyarlarca dolar mı var?

Bu adımın, yaklaşık 12 milyar dolarlık F-35 parça üretiminde görev alan 10 Türk şirketinin yeniden programa dahil edilmesini sağlayabileceği vurgulanıyor. Bu şirketlerin gövde üretimi, yazılım geliştirme ve AB düzenlemelerine uyum gibi kritik aşamalarda görev alması öngörülüyor.

F-16 YERİNE F-35 PLANLANIYOR

Ankara, Lockheed Martin’in son nesil F-16 Viper modelinden 40 adet savaş uçağı, yüzlerce bomba, füze ve yedek motor tedarik etmeyi de planlıyor. Türkiye, geçen yıl İsveç’in NATO üyeliğini onayladıktan sonra bu talebe Washington’dan olumlu sinyal almıştı. Başlangıçta 79 modernizasyon kiti almayı düşünen Ankara, son aşamada doğrudan F-35A alımına yöneldi.

Erdoğan görüşme öncesi Trump'a jest yaptı: Fatura yine çiftçiye kesildiErdoğan görüşme öncesi Trump'a jest yaptı: Fatura yine çiftçiye kesildi

Bu yeni alımlar, Türkiye’nin halihazırda sahip olduğu yaklaşık 240 F-16’lık filosunu güçlendirirken, yaşlanan F-4 uçaklarının emekliye ayrılmasını da mümkün kılacak.

KAAN PROJESİ İÇİN MOTOR ONAYI BEKLENİYOR

Türkiye ayrıca, GE Aerospace üretimi F110 ve F404 motorlarının Türkiye’de üretilmesi için Washington’dan onay bekliyor. Bu motorlar, KAAN ve eğitim uçağı Hürjet projelerinde kritik rol oynuyor.

Amerika’dan Boeing alımının detaylarını THY Genel Müdürü Bolat anlattıAmerika’dan Boeing alımının detaylarını THY Genel Müdürü Bolat anlattı

Henüz resmi bir yanıt verilmezken, onay çıkması halinde bu motorların yerli üretiminin hızlanacağı ve Türkiye’nin savunma sanayisine stratejik katkı sağlayacağı ifade ediliyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

