Erdoğan, Trump ile yapacağı görüşme için Washington'a geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da yapacağı görüşme için New York'tan Washington'a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşme için Washington'a geldi

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı taşıyan "TRK" uçağı, başkent Washington'a yakın bir mesafede bulunan Joint Base Andrews Havalimanı'na iniş yaptı.

ERDOĞAN'I TÜRKİYE'NİN WASHİNGTON BÜYÜKELÇİSİ KARŞILADI

Havalimanında Erdoğan ve beraberindeki heyeti, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Washington'a geldi.

HAKAN FİDAN DA GELECEK

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da New York'taki temaslarının ardından Washington'a geleceği belirtildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

