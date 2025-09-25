Erdoğan, New York’ta Vietnam Devlet Başkanı Cuong ile görüştü

Erdoğan, New York’ta Vietnam Devlet Başkanı Cuong ile görüştü
Yayınlanma:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York’ta Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye-Vietnam ikili ilişkileri ile bölgesel meseleler değerlendirildi.

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu nedeniyle bulunduğu New York’taki Türkevi’nde Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong ile görüştüğü ve görüşmede ikili ilişkileri ve bölgesel konuların ele alındığı ifade edildi.

İklim Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2053 net sıfır hedefine kararlılıkla ilerliyoruzİklim Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2053 net sıfır hedefine kararlılıkla ilerliyoruz

ERDOĞAN, LUONG CUONG İLE GÖRÜŞTÜ

İletişim Başkanlığı'nın açıklaması şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu için bulunduğu New York’taki Türkevi’nde Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Vietnam ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye ile Vietnam ilişkilerinin seviyesinin yükseltilmesi için münasebetleri daha ileri götürebileceklerini, iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmanın gerekli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye ve Vietnam’ın uluslararası ve bölgesel platformlarda iş birliğini geliştirmeyi arzuladıklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Gazze’de adil ve kalıcı bir barışın tesisi için büyük çaba gösterdiğini, Vietnam’ın da Filistin meselesinde tarihin doğru tarafında yer aldığını görmenin sevindirici olduğunu ifade etti."

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

