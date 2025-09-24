İklim Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2053 net sıfır hedefine kararlılıkla ilerliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen İklim Zirvesi'nde Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadeledeki hedeflerini ve politikalarını açıkladı. Konuşmasında, Türkiye'nin emisyon azaltımı, yenilenebilir enerji kullanımı ve uluslararası işbirliği konularındaki kararlılığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde düzenlenen İklim Zirvesi’nde Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadeledeki yol haritasını açıkladı.

Türkiye’nin iklim politikalarını enerji, sanayi, binalar, ulaştırma, atık, tarım ve ormancılık olmak üzere yedi temel sütun üzerine inşa ettiklerini belirten Erdoğan, ikinci ulusal katkı beyanının tüm sera gazlarını kapsayacak şekilde hazırlandığını vurguladı.

“YENİLENEBİLİRİN PAYI YÜZDE 60’I AŞTI”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomide uygulanacak politikalarla 2035 yılına kadar 466 milyon ton emisyon azaltımı sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Bu kapsamda emisyonların 643 milyon tona düşürülmesinin planlandığını aktaran Erdoğan, “Toplam kurulu güç içerisinde yenilenebilir enerjinin payını yüzde 60’ın üzerine çıkardık” dedi.

DEMİRYOLU VE ELEKTRİKLİ ARAÇ YATIRIMLARI

Erdoğan, elektrikli araç üretiminin hızla arttığını, demiryolu yatırımlarına ise öncelik verildiğini ifade ederek, 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda kilit sektörlerde dönüşümün süreceğini belirtti. Uluslararası finansmana erişim ve teknoloji işbirliklerinin bu süreçte kritik önem taşıdığını da vurguladı.

“SIFIR ATIK HAREKETİ KRİTİK BİR ROL ÜSTLENİYOR”

Cumhurbaşkanı, Emine Erdoğan’ın himayesindeki sıfır atık hareketinin iklim değişikliğiyle mücadelede küresel ölçekte önem kazandığını hatırlatarak, 2026’da Türkiye’nin ev sahipliği yapmayı hedeflediği 31. Taraflar Konferansı’nın (COP31) bu çabaların taçlandırılacağı bir süreç olacağını dile getirdi.

