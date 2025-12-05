Erdoğan son dakika ayarı yapmıştı: Kovid-19 düzenlemesi yeni haliyle kabul edildi

11’inci Yargı Paketi'ndeki Kovid-19 düzenlemesi kapsamı daraltılarak kabul edildi. Erdoğan’ın “son dakika toplantısı”nın ardından verilen, on binlerce mahkumun salınmasını öngören önergenin kabul edilmesinin ardından kasten öldürme, cinsel saldırı ve çocuk istismarı gibi ağır suçlardan hükümlüler, açık cezaevine veya denetimli serbestliğe erken ayrılma hakkından yararlanamayacak.

TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülen 11. Yargı Paketi'nde, Kovid-19 nedeniyle getirilen erken tahliye düzenlemesinin kapsamı yeniden belirlendi. Kabul edilen değişiklikle, bazı ağır suçlardan hükümlüler bu haktan çıkarıldı.

ELEŞTİRİLER ÜZERİNE O SUÇLAR HARİÇ TUTULDU

AKP tarafından verilen ve kabul edilen bir önergeyle, teklifin 27. maddesinde değişiklik yapıldı. Buna göre, 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenmiş suçlar için getirilen ve hükümlülerin açık cezaevine veya denetimli serbestliğe 3 yıl erken ayrılmasını öngören Kovid-19 düzenlemesinden şu suçlardan hükümlüler yararlanamayacak:

“Altsoy, üstsoy, kardeş, eş, boşanılan eş, çocuk, kadın veya bedensel/ruhsal savunmasız kişiye karşı işlenen kasten öldürme suçları.

Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar (cinsel saldırı).

Çocuğun cinsel istismarı suçu.”

DÜZENLEMEDEN 55 BİN KİŞİNİN YARARLANMASI BEKLENİYOR

Yapılan değişiklikle birlikte Kovid-19 düzenlemesi Komisyon'da kabul edildi. Söz konusu düzenlemenin yasalaşması halinde, belirlenen istisnalar dışında kalan hükümlülerden yaklaşık 55 bin kişinin bu hakka kavuşması öngörülüyor.

Komisyon görüşmelerine devam ediliyor.

TEPKİLER ÜZERİNE ERDOĞAN SON DAKİKA TOPLANTISI YAPMIŞTI

AKP’nin 11. Yargı Paketi’yle cezaevlerinden on binlerce kişi tahliye edilecek. Tepkiler üzerine Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Erdoğan, bu aflardan çocuk istismarı ve kadına şiddetin kapsam dışı bırakılması talimatı vermişti. Erdoğan, bunun için özel toplantı düzenlemişti. Bu hamlelerin ardından Kovid-19 düzenlemesi yeni haliyle komisyonda kabul edildi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

