11. Yargı Paketi'ne son dakika ayarı! Erdoğan özel toplantı yaptı

AKP iktidarının koronavirüs pandemesinde çıkardığı 'af' düzenlemesinin kapsamını genişletti. 11. Yargı Paketi'nde dahil edilen düzenlemede, hükmü kesinleşmemiş tutuklular da dahil edilecek.

Düzenleme ile 90 bin kişinin cezaevinde çıkacağı ifade edildi. Düzenleme ile taciz, tecavüz, gasp ve diğer birçok kişi hapisten çıkacak. Düzenlemede bir tek Anayasal düzene karşı suçlar, casusluk ve terör kapsam dışında bırakıldı.

11. Yargı Paketi dün TBMM Adalet Komisyonu'ndan görüşülmeye başlandı. 15 madde kabul edildi.

Yargı paketindeki 'örtülü' af olarak da anılan düzenleme nedeniyle çocuk istismarcıları da hapisten çıkacaktı.

SON DAKİKA TOPLANTISI

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın bu konuda düzenleme yapılması için özel toplantı yaptığı ifade edildi.

11. Yargı Paketi'nin ilk 15 maddesi kabul edildi: Neleri kapsıyor?

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre; Erdoğan, Aile Bakanı Mahinur Göktaş, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüştü. Kamuoyundan gelen çok sayıda eleştirileri hatırlatan Erdoğan, “Bu eleştirileri dikkate alarak, düzenleme yapın” talimatı verdi.

Kanun teklifi sahiplerinden AKP’li bir milletvekili şunları ifade etti: