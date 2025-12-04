11. Yargı Paketi'ne son dakika ayarı! Erdoğan özel toplantı yaptı

11. Yargı Paketi'ne son dakika ayarı! Erdoğan özel toplantı yaptı
Yayınlanma:
AKP’nin 11. Yargı Paketi’yle cezaevlerinden 90 bin kişi tahliye edilecek. Tepkiler üzerine Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan, çocuk istismarı ve kadına şiddetin kapsam dışı bırakılması talimatı verdi. Erdoğan, özel toplantı düzenledi.

AKP iktidarının koronavirüs pandemesinde çıkardığı 'af' düzenlemesinin kapsamını genişletti. 11. Yargı Paketi'nde dahil edilen düzenlemede, hükmü kesinleşmemiş tutuklular da dahil edilecek.

Düzenleme ile 90 bin kişinin cezaevinde çıkacağı ifade edildi. Düzenleme ile taciz, tecavüz, gasp ve diğer birçok kişi hapisten çıkacak. Düzenlemede bir tek Anayasal düzene karşı suçlar, casusluk ve terör kapsam dışında bırakıldı.

11. Yargı Paketi dün TBMM Adalet Komisyonu'ndan görüşülmeye başlandı. 15 madde kabul edildi.

Yargı paketindeki 'örtülü' af olarak da anılan düzenleme nedeniyle çocuk istismarcıları da hapisten çıkacaktı.

SON DAKİKA TOPLANTISI

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın bu konuda düzenleme yapılması için özel toplantı yaptığı ifade edildi.

11. Yargı Paketi'nin ilk 15 maddesi kabul edildi: Neleri kapsıyor?11. Yargı Paketi'nin ilk 15 maddesi kabul edildi: Neleri kapsıyor?

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre; Erdoğan, Aile Bakanı Mahinur Göktaş, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüştü. Kamuoyundan gelen çok sayıda eleştirileri hatırlatan Erdoğan, “Bu eleştirileri dikkate alarak, düzenleme yapın” talimatı verdi.

Kanun teklifi sahiplerinden AKP’li bir milletvekili şunları ifade etti:

"Bugün komisyonda önerge ile değişiklik yapacağız. Kadına şiddet ve çocuk istismarının kapsam dışında tutacağız.

Komisyon dün 15 maddeyi görüşerek kabul etti. Toplam 38 maddelik paketin görüşmelerine saat 18.00’de devam edilecek."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çin ters köşe yaptı: “Elektrikli otomobilleri vergiye mi boğuyorsunuz? O zaman yollarınızı benzinliyle doldururuz”
Çin ters köşe yaptı: “Elektrikli otomobilleri vergiye mi boğuyorsunuz? O zaman yollarınızı benzinliyle doldururuz”
Galatasaray şikayet etmişti: TFF'nin Yasin Kol kararı ortaya çıktı
Kuru fasulye krizi: Bir bu eksikti!
Kuru fasulye krizi: Bir bu eksikti!
Google neyi, neden sansürlüyor, Halk TV neye itiraz ediyor? İşte yanıtları
Euro rekor kırdı
Euro rekor kırdı
TRT Genel Müdürü'ne, Diyanet İşleri Başkanı'na var sadece emekliye yok: İktidardan 'üst düzey' memura ek zam
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
Ece Üner'den Google'ın Halk TV sansürüne karşı okura çağrı: Aylardır çok katı bir karartma uyguluyor
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Son dakika | Bakanlık duyurdu: Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Bakanlık duyurdu
Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Siyaset
Üst düzey bürokrata zamma Cem Küçük bile isyan etti: AKP öncesini örnek gösterdi
Üst düzey bürokrata zamma Cem Küçük bile isyan etti: AKP öncesini örnek gösterdi
Beykoz'da AKP'li başkan yardımcısı ağzını bozdu! Meclis karıştı
Beykoz'da AKP'li başkan yardımcısı ağzını bozdu! Meclis karıştı