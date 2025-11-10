Erbaş'ın gölgesi Diyanet'in üzerinde dolaşıyor: "Başkana çay getirenler bile özenle seçildi"

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki görevinin sona ermesine rağmen Ali Erbaş'ın Diyanet'ten elini çekmediği iddia edildi. Diyanet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erbaş'ın ekibi Safi Arpaguş'un etrafını sarmış durumda.

Birgün'de yer alan habere göre bazı Diyanet kaynakları, Arpaguş'un Diyanet'e 8 yıl boyunca zarar verdiklerini düşündükleri Ali Erbaş'ın elini öpmesinden ve ardından kol kola girip poz vermesi başkanlık ve taşra teşkilatları mensupları tarafından üzüntüyle karşılandı.

Ali Erbaş'ın yeğeni Diyanet'i karıştırdı! Taciz iddiası

"ATAMALARDA ERBAŞ'IN GÖLGE İSİMLERİ TERCİH EDİLDİ"

Habere göre bazı başkanlık kaynakları, " Atamalarda Erbaş'ın gölge isimlerinin tercih edilmesiyle başlayan süreç bu kareler ile farklı bir boyut kazandı. Başkandan umutluyduk, ancak umutlar tükenmek üzere. Selefi olan Ali Erbaş devir teslim töreninde helallik bile alamadı. Başkan Safi Arpaguş bu duruma şahit oldu. Kuruma zarar veren Ali Erbaş ile kol kola girerek birliktelik mesajı vermesi kabul edilebilir bir durum değil" yorumunda bulundu.

MÜFTÜLER YAPILAN HAKSIZLIKTAN ŞİKAYETÇİ

Öte yandan, Erbaş’ın damadı Muhammed Likoğlu’nun İstanbul’daki birinci sınıf ilçelerden olan Beykoz’a ataması da kurum içinde tepki ile karşılanıyor. Müftülerin, yeni başkandan bu haksızlığa son verip damat müftünün Beykoz'daki görevinden alınıp başka bir yere atanmasını beklediği iddia ediliyor.

Diğer yandan, damat müftünün atamasını yapan birimin başında bulunan Yusuf Tunç’un, Arpaguş’un özel kaleminde görevlendirilmesi de tepki çeken bir başka duru.

"ERBAŞ'IN DAMADININ USULSÜZ ATAMASI TEPKİLERE NEDEN OLDU"

İsmini vermek istemeyen bir müftü konuya ilişkin şunları söylüyor:

"Şartları tutmadan atanan damat müftü görevinden alınıp başka bir yere atanırsa müftülerin yeni başkana bakışı güzel olur. Bu bir samimiyet imtihanı. Adalet tecelli etmeli. Erbaş'ın damadına yönelik bu usulsüz ataması 81 il müftüsü ve 921 ilçe müftüsünün büyük tepkisine sebep olmuştu"

Diyanet kaynakları, Arpaguş’un etrafının adeta Erbaş ekibiyle sarıldığının da altını çizdi.

"ERBAŞ'IN EKİBİ YENBİ BAŞKANIN ETRAFINI SARDI"

Diyanet kaynakları, Ali Erbaş'ın en sadık ekibinin yeni başkan Arpaguş'un etrafını sardıklarını vurgulayarak şunları aktarıyor:

"Örneğin geçen hafta hangi milletvekili geldi, hangi kurum başkanları geldi, nerede kimlerle hangi toplantılar yapıldı gibi makamı ilgilendiren konular İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü'nün olduğu dördüncü katta, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının bulunduğu altıncı katta ya da A Blok birinci katta konuşuluyor"

"ÇAY GETİRENLER BİLE ÖZENLE SEÇİLDİ"

Yine yanı kaynaklar, kurumda yaşanan hadiselerin üstünün zamana yayılarak örtülmesi için, Arpaguş'un programlarının yoğunlaştırıldığını adeta Arpaguş'a nefes aldırmayacak düzeye getirildiğini söyledi.

Diyanet kaynakları konuyu şöyle özetliyor:

"Başkan Safi Arpaguş'un programları gün içerisinde özellikle dışarıdan gelen misafirlere ayrılıyor. Kamu kurumlarından ve siyasi bazı isimler ile yeni başkan adeta nefes alamayacak hale getiriliyor. Böylece kurumda yaşanan hadiselerin üstü zamana yayılarak örtülmeye çalışılıyor. Hepsi Diyanet içine çöreklenmiş yapıların organize ettiği planlar. Başkana çay getirenler bile özenle seçildi. Umarım başkan bunları görür"