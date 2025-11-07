Ali Erbaş'ın yeğeni Diyanet'i karıştırdı! Taciz iddiası

Ali Erbaş’ın yeğeni C.B., taciz iddiası ile yargılandı. Görev yeri değiştirildi; önce Karadeniz’e, sonra İstanbul ve Konya’ya atandı. Atama nedeniyle Erbaş'ın eşinin yeğen ile camide tartışma yaşandığı olayın da karakolluk olduğu öne sürüldü.

Eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın yeğeni C.B.’nin, bir kadına uygunsuz mesaj gönderdiği gerekçesiyle “taciz” suçlamasıyla yargılandığı ortaya çıktı.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; C.B, olayların ardından önce Batı Karadeniz’de bir camiye, daha sonra da İstanbul’daki prestijli bir camiye atandı.

Görev yerinin İstanbul’a alınması, Diyanet camiasında tepkiyle karşılandı.

İddiaya göre Erbaş’ın eşi, bu atamaya karşı çıkarak, polis koruması ve özel kalemi eşliğinde C.B.’nin görev yaptığı camiye gitti. Camide Ali Erbaş'ın eşi ile C.B. arasında tartışma yaşandığı ve Seher Erbaş’ın yeğenine vurduğu öne sürüldü. Tartışma karakola taşındı; C.B, yengesinden şikâyetçi oldu.

Olayın büyümemesi için C.B.’nin şikâyetini geri çektiği, bu süreçte “bankamatik memuru” olarak anılan müşavir E.B.’nin devreye girerek ikna sürecini yönettiği belirtildi.

DİYANET'İ KARIŞTIRDI

Tüm bu gelişmelere rağmen C.B, son olarak Konya’daki bir camiye atandı. Diyanet kaynakları, ihraç edilmesi gereken bir ismin sürekli olarak görevlendirilmesinin kurum içinde rahatsızlık yarattığını ifade etti.

Diyanet yönetimiyle ilgili değerlendirmelerde iseo kaynaklar ,“Yeni Başkan Safi Arpaguş, şu ana bu konuda başarılı bir sınav veremedi. Usulsüzlüklerin üzeri örtülürse kendisine verilen kredi hızla tükenir” yorumu yapıldı.

