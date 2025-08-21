Enrico Macias İstanbul'a geliyor! Tarih belli oldu

Yayınlanma:
Cezayir kökenli şarkıcı, söz yazarı, besteci ve müzisyen Enrico Macias, İstanbul'a geliyor. Harbiye'de gerçekleşecek konserin tarihi de belli oldu.

Cezayir kökenli şarkıcı, söz yazarı, besteci ve müzisyen Enrico Macias, İstanbullu hayranlarıyla buluşacak.

Macias, 5 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alacak.

Cezayir'in Constantine kentinde 11 Aralık 1938'de dünyaya gelen, asıl adı Gaston Ghrenassia olan Macias, müzik kariyerinde Fransa'da kazandığı başarılarla dünya çapında tanınan bir sanatçı oldu.

enrico.jpg

CEZAYİR'DEN FRANSA'YA GÖÇ ETTİ

Macias, genç yaşta gitar çalmaya başlayarak Cheikh Raymond Leyris'in orkestrasında sahne aldı. 1961'de Cezayir'den Fransa'ya göç eden sanatçı bir yıl sonra seslendirdiği "Adieu Mon Pays" adlı şarkıyla büyük çıkış yakaladı.

Fransızcanın yanı sıra İtalyanca, İspanyolca, Türkçe, İbranice ve Yunanca başta olmak üzere pek çok dilde eserler veren Macias, "Les filles de mon pays", "L'Oriental", "Le violon de mon pere" ve "Melisa" gibi parçalarla uluslararası ün kazandı.

Kaynak:AA

