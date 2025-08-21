Hayal Köseoğlu: Ölümden döndü, yavaş yavaş, vedalaşarak gitti

7. Koğuştaki Mucize, Mahkum ve Mucize Doktor gibi yapımlarda rol alan oyuncu Hayal Köseoğlu'nun babası Yiğit Köseoğlu, 12 Ağustos'ta hayatını kaybetmişti. Baba acısıyla sarsılan Hayal Köseoğlu, sosyal medya hesabından duygu dolu bir paylaşım yaptı.

"YUMRUK GİBİ İNİYOR GERÇEKLİK SURATIMA"

"Beni merak edenler için yazmak istedim" diyerek X hesabından açıklama yapan Hayal Köseoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Biraz da kalbimden bu ağırlığı atmak için sanırım. Babamın gidişi, çok zor bir seneye çok zor bir final oldu. Anksiyete ile mücadele ettiğim bir senenin sonunda beni en kolay sakinleştirebilen, yanında en güvende hissettiğim insanlardan birini kaybetmek hiç kolay olmadı. Babamı kaybettiğimden beri hayal dünyasında gibiyim. Gerçekliğin içinde değilim sanki. Bir gün iyiyim. Unutuyorum çünkü. Sonra yumruk gibi iniyor gerçeklik suratıma. O zaman durmadan ağlıyorum.

"KISACASI İYİ DEĞİLİM"

"İyiyim" demek isterdim bile demeyeceğim. Bizden sürekli iyi olmamızı isteyen hatta iyi olmayı minimum ruh hali olarak gören, bizden mükemmel, harika (!), şahane olmamızı bekleyen bir sistemde iyi olma kaygısını gütmediğim için mutluyum aslında. Hemen ayaklarımızın üstünde durmamız beklense de ben tökezlemeyi öğrendiğim bir dönemdeyim. Düşmekten korkarak yaşadığım bir hayatın ardından, düşersem beni tutacak insanlar biriktirmiş olmakla da gurur duyuyorum. Kısacası: iyi değilim.

"DEPREMDE AİLESİNİ KAYBEDEN İNSANLAR GELİYOR AKLIMA"

Hayat devam ediyor evet ama bazen de etmiyor. Hepimizin şükredecek çok şeyi var evet ama bu yaşadığımız zorlukları görmezden gelmemiz gerektiği anlamına gelmiyor. Ölüm hayata dair evet ama yas da öyle. Ve kolay değil. Bu dönemde hep depremde ailesini kaybeden insanlar geliyor aklıma. Aniden bütün aidiyet duygusunu kaybetmekle yüzleşmek zorunda kalanlar. Veya ani ölümler. Sevdiklerini bir araba kazasında, bir kalp kriziyle, bir pıhtı atmasıyla kaybedenler... Ne kadar güç olduğunu tahmin bile edemiyorum ve kalbinizdeki boşluğa kocaman bir sevgi yolluyorum.

"YAVAŞ YAVAŞ, VEDALAŞARAK GİTTİ"