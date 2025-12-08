Engelli çocuklara okulda işkence! İnsanlık dışı görüntüler... Sıralara bağlayıp küfür ettiler

Yayınlanma:
Bursa’daki BTSO Baha Cemal Zağra Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda otizmli öğrencilerin sıralara bağlandığı görüntüler ortaya çıktı. Veliler, “Küfürden bağlamaya kadar her şey yapılıyor” diyerek tepki gösterdi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlattı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan BTSO Baha Cemal Zağra Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda çekilen görüntüler büyük tepki topladı. Otizmli öğrencilerin sıralara bağlanarak ders gördüğü anlar, aynı okulda çocuğu okuyan bir veli tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerin yayılması üzerine Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlattı.

whatsapp-image-2025-12-08-at-11-24-51.jpeg

"ÖĞRENCİLERİ BAĞLIYORLAR"

Oğlu okulda eğitim gören Tülay Gürel, çocukların hem fiziksel hem de sözlü şiddete maruz kaldığını ifade etti. Eğitimcilerin yetersizliğine dikkat çeken Gürel, çocuklara küfür edildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

whatsapp-image-2025-12-08-at-11-24-521.jpeg

"Şehrimizde oldukça çok eğitim merkezi var. Ama eğitimcilerin eğitimsiz olması, aynı zamanda çocuklar hakkında bilgi sahibi olmamaları ciddi zararlara yol açıyor. Eğitimsiz öğretmenler yüzünden çocuklarımız çok zorluk çekiyor. Küfürden, bağlanmaya kadar her şey yapılıyor. Buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz"

whatsapp-image-2025-12-08-at-11-24-52.jpeg

Gürel, çocukların uygun olmayan koşullarda eğitim aldığını belirterek şunları söyledi:

whatsapp-image-2025-12-08-at-11-24-511.jpeg

"Bu çocukların sessiz sakin alanlarda okulları olması gerekiyor. Çocuklara sürekli olumsuz cevap veren eğitimciler var. Benim çocuğum 11 yaşında ve otizmlidir. Benim oğlum Konya’da eğitim gördüğünde resim bile çiziyordu. Şehir değiştiğimizde, sorunlar yaşamaya başladık. Çocuğu okula alıyorlar ve ‘İçeri giremezsiniz, yasak’ diyorlar. Çocuğun uygunsuz ortamda olması ciddi zarar veriyor. Şiddet gösteren öğretmenlerimiz var. Bilgi ve gücünün yetmemesinden dolayı yapılıyor. Öğrencileri idare etmek için bağlıyorlar"

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

