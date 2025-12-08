Engelli çocuklara okulda işkence! İnsanlık dışı görüntüler... Sıralara bağlayıp küfür ettiler

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan BTSO Baha Cemal Zağra Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda çekilen görüntüler büyük tepki topladı. Otizmli öğrencilerin sıralara bağlanarak ders gördüğü anlar, aynı okulda çocuğu okuyan bir veli tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerin yayılması üzerine Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlattı.

"ÖĞRENCİLERİ BAĞLIYORLAR"

Oğlu okulda eğitim gören Tülay Gürel, çocukların hem fiziksel hem de sözlü şiddete maruz kaldığını ifade etti. Eğitimcilerin yetersizliğine dikkat çeken Gürel, çocuklara küfür edildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Şehrimizde oldukça çok eğitim merkezi var. Ama eğitimcilerin eğitimsiz olması, aynı zamanda çocuklar hakkında bilgi sahibi olmamaları ciddi zararlara yol açıyor. Eğitimsiz öğretmenler yüzünden çocuklarımız çok zorluk çekiyor. Küfürden, bağlanmaya kadar her şey yapılıyor. Buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz"

Gürel, çocukların uygun olmayan koşullarda eğitim aldığını belirterek şunları söyledi: