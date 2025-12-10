Enerji Bakanı Bayraktar Macar Bakan Szijjarto ile görüştü

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Enerji Bakanları Konseyi 5'inci Toplantısı, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenleniyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, toplantının marjında Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ve heyeti ile bir araya geldi.

"İŞBİRLİĞİNİ GENİŞLETMEDEKİ KARARLILIĞIMIZI VURGULADIK”

Bayraktar, Szijjarto ve heyeti ile görüşmesinde, iki ülke arasında enerji alanındaki ortaklığı daha da ileri taşıyacak çalışmalar üzerinde durulduğunu bildirdi.

Bakan açıkladı: Elektrik faturalarından destek kalkabilir

Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Doğal gazdan nükleere, hidrokarbon aramalarından yenilenebilir yatırımlara uzanan geniş bir yelpazede, iki ülke arasındaki işbirliğini somut projelerle daha da genişletme konusundaki kararlılığımızı vurguladık” ifadelerini kullandı.