Emniyet şeridindeki otomobile motosiklet çarptı!

Emniyet şeridindeki otomobile motosiklet çarptı!
Yayınlanma:
Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde, arıza yapan otomobilin emniyet şeridine park edilmesi sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Halil Cihad Özmen yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Ergene-Çorlu çevre yolunda meydana geldi. Hüseyin Samih İtem kullandığı otomobili arıza yapması üzerine emniyet şeridine park etti.

emniyet-seridi-1.jpg

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ!

Bu sırada Halim Cihad Özmen yönetimindeki motosiklet, otomobile arkadan çarptı.

Motosikletten düşen Özmen, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

emniyet-seridi-4.jpg

İzmir'de feci kaza: Minibüs ile kamyon kafa kafaya çarpıştı!İzmir'de feci kaza: Minibüs ile kamyon kafa kafaya çarpıştı!

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Halim Cihad Özmen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

emniyet-seridi-2.jpg

emniyet-seridi-3.jpg

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR!

Polis, otomobil sürücüsü İtem'i ifadesine başvurmak üzere emniyete götürdü.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak:DHA

Frankfurt maçının sonucunu bilen Magic Osman'ın Galatasaray Liverpool tahmini herkesi şaşırttı
Meteoroloji uzmanı günler sürecek fırtınayı tarih verip açıkladı: Sıcaklıklar düşecek şakır şakır yağacak
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İbrahim Kahveci açıkladı: Asgari ücret 30 bin TL!
Atatürk'ün mirasına sahip çıkılmayacak mı? Savorona'ya ait eşya açık artırmaya çıktı!
Güllü'nün temizlikçisinden çarpıcı ifade: Arzu cama çıkma düşersin
25 yıllık geçmişi vardı: Mobilya firması kepenk kapattı
25 yıllık geçmişi vardı
Mobilya firması kepenk kapattı
İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Bankada büyük skandal: Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı
Bankada büyük skandal
Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı
2024 yılında başlamıştı! Cep telefonları için 31 Aralık son gün: 3 ay kaldı
Türkiye
Eski eşini katletmişti: İnfaz koruma memuruna ağırlaştırılmış ömür boyu hapis
Eski eşini katleden infaz koruma memuruna ağırlaştırılmış müebbet
Ümraniye'de tefecileri pankartla tehdit etmişlerdi: 6 şüpheli gözaltına alındı
Ümraniye'de tefecileri pankartla tehdit etmişlerdi: 6 şüpheli gözaltına alındı
AKP'nin 'müjdeleri ve gerçekler' arasında sosyal konut projeleri! 760 bin konutluk açık var
AKP'nin 'müjdeleri ve gerçekler' arasında sosyal konut projeleri! 760 bin konutluk açık var