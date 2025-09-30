Emniyet şeridindeki otomobile motosiklet çarptı!
Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde, arıza yapan otomobilin emniyet şeridine park edilmesi sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Halil Cihad Özmen yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Ergene-Çorlu çevre yolunda meydana geldi. Hüseyin Samih İtem kullandığı otomobili arıza yapması üzerine emniyet şeridine park etti.
POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ!
Bu sırada Halim Cihad Özmen yönetimindeki motosiklet, otomobile arkadan çarptı.
Motosikletten düşen Özmen, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Halim Cihad Özmen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR!
Polis, otomobil sürücüsü İtem'i ifadesine başvurmak üzere emniyete götürdü.
Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Kaynak:DHA