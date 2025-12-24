Emekli askeri savcıdan acı haber! Zıpkınla balık avlamak için dalış yapıyordu

Yayınlanma:
Balıkesir’in Erdek ilçesinde zıpkınla balık avlamak için dalış yapan emekli askeri savcı Yalçın Karakaya (62), hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.00 sıralarında Balıkesir’in Erdek ilçesine bağlı kırsal Doğanlar Mahallesi açıklarında meydana geldi.

KENDİSİNDEN HABER ALAMAYAN AİLESİ YETKİLİLERE HABER VERDİ

Zıpkınla balık avlamak için dalış yapan Yalçın Karakaya’dan bir süre sonra haber alamayan ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine sevk edilen ekipler, Karakaya’yı bulmak için çalışma başlattı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Denizde yapılan arama kurtarma çalışmalarında Yalçın Karakaya’nın cansız bedeni Doğanlar Mahallesi açıklarında bulundu. Denizden çıkarılan Karakaya’nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Çanakkale nüfusuna kayıtlı olduğu ve emekli askeri savcı olduğu öğrenilen Yalçın Karakaya’nın, bir süredir Erdek’e bağlı Doğanlar Mahallesi’nde ikamet ettiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

