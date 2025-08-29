Denizde boğularak can veren 2 genç toprağa verildi!

Denizde boğularak can veren 2 genç toprağa verildi!
Yayınlanma:
Samsun’un Atakum ilçesinde geçtiğimiz gün denizde boğularak hayatını kaybeden Taha Yasin Şahingöz (18) ile Sefa Şahin (18) memleketleri Yozgat’ta gözyaşları içinde toprağa verildi.

Samsun’un Atakum ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde meydana gelen acı olayda, Yozgat'tan tatil için şehre gelen Mustafa E. (18), Nevzat Kerem K. (18), Taha Yasin Şahingöz ve Sefa Şahin, serinlemek için denize girdi. Fakat Şahingöz ve Şahin gözden kayboldu. Durumu fark eden arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkez’ine ihbarda bulunurken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Şahin ve Şahingöz'ü, Çobanlı İskelesi yakınlarında bularak kıyıya çıkardı ancak hastaneye sevk edilen iki arkadaş kurtarılamadı.

samsunda-denizde-bogulan-2-kisi-yozgat-887213-263649.jpg

MEMLEKETLERİNDE TOPRAĞA VERİLDİLER!

Sefa Şahin ve Yasin Şahingöz'ün cenazeleri yakınları tarafından Samsun Adli Tıp kurumundan alınarak Yozgat'a getirildi. Cuma namazı sonrası Çapanoğlu Büyük Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Sefa Şahin'in cenazesi Köseyusuflu köyü mezarlığında, Taha Yasin Şahingöz'ün cenazesi de Musabeyli köyü mezarlığına toprağa verildi.

Kaynak:DHA

