18 yaşındaki 2 genç boğularak hayatını kaybetti: Samsun'dan acı haber

Samsun’un Atakum ilçesinde serinlemek amacıyla denize giren 4 arkadaştan 2’si boğuldu. Boğulan gençlerin kimlikleri 18 yaşlarındaki Taha Yasin Şahingöz ile Sefa Şahin olarak açıklandı.

Yozgat'tan tatil için gelen hepsi 18 yaşında olan Mustafa E. Nevzat Kerem Keleş Taha Yasin Şahingöz ve Sefa Şahin, serinlemek için denize girdi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADILAR

Şahingöz ve Şahin'in bir süre sonra gözden kaybolduğunu gören arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Şahin ve Şahingöz'ü, Çobanlı İskelesi yakınlarında bulup kıyıya çıkardı. Şahin, özel bir hastaneye; Şahingöz ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. İki arkadaş müdahalelere karşın kurtarılamadı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

