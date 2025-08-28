18 yaşındaki 2 genç boğularak hayatını kaybetti: Samsun'dan acı haber

18 yaşındaki 2 genç boğularak hayatını kaybetti: Samsun'dan acı haber
Yayınlanma:
Samsun Atakum’da 4 arkadaş iddiaya göre serinlemek amacıyla denize girdi. Arkadaş grubunda ikisi de 18 yaşında olan Taha Yasin Şahingöz ve Sefa Şahin boğularak yaşamını yitirdi.

Samsun’un Atakum ilçesinde serinlemek amacıyla denize giren 4 arkadaştan 2’si boğuldu. Boğulan gençlerin kimlikleri 18 yaşlarındaki Taha Yasin Şahingöz ile Sefa Şahin olarak açıklandı.

Yozgat'tan tatil için gelen hepsi 18 yaşında olan Mustafa E. Nevzat Kerem Keleş Taha Yasin Şahingöz ve Sefa Şahin, serinlemek için denize girdi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADILAR

Şahingöz ve Şahin'in bir süre sonra gözden kaybolduğunu gören arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Şahin ve Şahingöz'ü, Çobanlı İskelesi yakınlarında bulup kıyıya çıkardı. Şahin, özel bir hastaneye; Şahingöz ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. İki arkadaş müdahalelere karşın kurtarılamadı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

