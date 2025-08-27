Cep telefonunu düşürdüğü sulama kanalına atladı: Boğularak can verdi!

Adana’nın Yüreğir ilçesinde bulunan Levent Mahallesi’nde meydana gelen acı olayda, saat 11.00 sıralarında sulama kanalının üzerindeki Tahir Aslan Köprüsü’nden geçen 35 yaşındaki Faruk Demir, cep telefonunu suya düşürdü. Telefonunu almak amacıyla suya atlayan Demir, akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

BOĞULARAK HAYATINI KAYBETTİ!

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri tarafından kanalda yapılan çalışmalarda, Faruk Demir'in cansız bedenine ulaşıldı. Demir’in cenazesi, incelenmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İzmir'de kayıp olarak aranan kadın sulama kanalında ölü bulundu

Sulama kanalına düşen 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti