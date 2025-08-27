Cep telefonunu düşürdüğü sulama kanalına atladı: Boğularak can verdi!

Cep telefonunu düşürdüğü sulama kanalına atladı: Boğularak can verdi!
Yayınlanma:
Adana’da telefonunu düşürdüğü sulama kanalına atlayan 35 yaşındaki Faruk Demir, akıntıya kapılarak hayatını kaybetti.

Adana’nın Yüreğir ilçesinde bulunan Levent Mahallesi’nde meydana gelen acı olayda, saat 11.00 sıralarında sulama kanalının üzerindeki Tahir Aslan Köprüsü’nden geçen 35 yaşındaki Faruk Demir, cep telefonunu suya düşürdü. Telefonunu almak amacıyla suya atlayan Demir, akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

sulama-kanalina-dusurdugu-cep-telefonunu-883905-262590.jpg

BOĞULARAK HAYATINI KAYBETTİ!

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri tarafından kanalda yapılan çalışmalarda, Faruk Demir'in cansız bedenine ulaşıldı. Demir’in cenazesi, incelenmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İzmir'de kayıp olarak aranan kadın sulama kanalında ölü bulunduİzmir'de kayıp olarak aranan kadın sulama kanalında ölü bulundu

Sulama kanalına düşen 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybettiSulama kanalına düşen 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kaynak:DHA

Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Türkiye
Tabipler Birliği soruşturma başlatacak
Tabipler Birliği soruşturma başlatacak
Haftalardır otogarda bekleyen eşek sahibini buldu
Haftalardır otogarda bekleyen eşek sahibini buldu
Sakarya'da ormanlık alanda yangın
Sakarya'da ormanlık alanda yangın