İzmir'de kayıp olarak aranan kadın sulama kanalında ölü bulundu

İzmir’in Balçova ilçesinde dünden bu yana kayıp olarak aranan 70 yaşındaki Sevin Bekiroğlu, sabah saatlerinde boş bir sulama kanalında ölü bulundu. Mustafa Kemal Sahil Bulvarı yakınlarında yürüyen vatandaşlar, kanalda hareketsiz bir kadın gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAYIP OLARAK ARANIYORDU

Polis ekiplerinin incelemelerinde cesedin, bir gündür kendisinden haber alınamayan Sevin Bekiroğlu’na ait olduğu belirlendi.

Bekiroğlu’nun cansız bedeni, savcının talimatıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılacak otopsi ile kesin ölüm nedeni ortaya çıkacak.

Olayın ardından polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Kanal çevresinde inceleme yapan ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı