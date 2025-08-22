Sulama kanalına düşen 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde meydana gelen olayda, sulama kanalına düşen Suriye uyruklu Beşir Curuv (16) hayatını kaybetti.

Olay, Ceylanpınar’a bağlı kırsal Karatepe Mahallesi’nde yaşandı. Evlerinin yakınından geçen sulama kanalına henüz belirlenemeyen bir nedenle düşen çocuk, akıntıya kapılarak kısa sürede gözden kayboldu. Yüzme bilmediği öğrenilen Curuv’un suya düştüğünü fark eden çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, sağlık ve dalgıç ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları arama çalışmaları sonunda Curuv’un cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan genç, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.