Emekçilere bakın ne reva görmüşler! 736 işçiye verilen yemekte dışkıda bulunan bakteri çıktı

Olay, 3 Aralık 2025 tarihinde Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'nde başladı. Arca Savunma Sanayii başta olmak üzere bölgedeki çeşitli fabrikalarda çalışan çok sayıda işçi; mide bulantısı, kusma, karın ağrısı, ishal ve ateş şikayetleriyle rahatsızlandı. Şikayetlerin artması üzerine işçiler yoğun bir şekilde Sungurlu İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu.



İlk etapta 4 Aralık 2025 tarihinde basına yansıyan bilgilerde, hastaneye müracaat eden işçilerin büyük bir kısmının ayakta tedavi edilerek taburcu edildiği belirtilmişti. Olayın duyulması üzerine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sungurlu İlçe Başkanı Akif Batak ve beraberindeki parti yöneticileri hastaneye giderek tedavi gören işçileri ziyaret etti ve durum hakkında bilgi aldı.

Bir gıda krizi vakası daha! Fabrika işçileri zehirlendi

NUMUNELER İNCELENDİ: YEMEKTE BAKTERİ, FABRİKA SUYUNDA KİRLİLİK

Çok sayıda kişide benzer semptomların görülmesi üzerine İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Halk Sağlığı ekipleri ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, vakaların başladığı 3 Aralık günü ve takip eden 4 Aralık günü, hem Organize Sanayi Bölgesi genelinden hem de ilgili fabrikalardan su ve yemek numuneleri topladı.

Çorum Valiliği, laboratuvar incelemelerinin sonuçlarını 10 Aralık 2025 tarihli basın açıklamasıyla kamuoyuyla paylaştı:

Su analiz sonuçları: 6 Aralık 2025 tarihli rapora göre; Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'nin ana su kaynağı, depo girişi, depo ve depo çıkışından alınan numunelerin temiz ve uygun olduğu belirlendi. Ancak, ilgili fabrikaların iç hatlarından alınan su numunelerinin "uygun olmadığı" tespit edildi.

Yemek analiz sonuçları: Çorum Gıda Kontrol Laboratuvarı tarafından incelenen yemek numunelerine ilişkin 9 Aralık 2025 tarihli raporda ise çarpıcı bir sonuç ortaya çıktı. İncelenen yemek numunelerinden birinde, genellikle dışkı yoluyla bulaşan E. Coli bakterisi bulunduğu tespit edildi.

VALİLİK BİLANÇOYU AÇIKLADI: 736 BAŞVURU

Çorum Valiliği, sürecin başından itibaren yaşanan sağlık tablosunu da detaylandırdı. Yapılan açıklamaya göre; 3 Aralık 2025 tarihinden 9 Aralık 2025 Salı günü akşam saatlerine kadar hastanelere toplam 736 işçi başvurdu.

Hastaların büyük çoğunluğunun ayakta tedavi edilerek taburcu edildiği bildirildi. Süreç boyunca hastaneye yatırılarak tedavi altına alınan 14 işçiden 12'sinin tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiği, 2 işçinin ise tedavisinin halen devam ettiği açıklandı.

İLGİLİ KURUMLAR TAKİPTE

Valilik, su ve gıda numunelerine ilişkin laboratuvar sonuçlarının derhal ilgili işletmelere bildirildiğini ve ivedilikle gerekli tedbirlerin alınmasının istendiğini vurguladı. Olayın başladığı ilk andan itibaren Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İl Sağlık Müdürlüğü ve Tarım İl Müdürlüğü tarafından sürecin yakından takip edildiği ve her türlü tedbirin alındığı belirtildi.