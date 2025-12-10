İktidar medyası bahis soruşturmasını 'turpla' duyurdu! Gözaltıları şimdiden yazdılar

Türkiye son günlerde futbolda bahis soruşturması ile sarsıldı. Önce TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından yapılan açıklamalar ile hakemlerin bahis hesabı olduğu ilan edildi. Aralarında üst klasmanlarda görev alan hakemlerin olduğu birçok hakemin bahis oynadığı ve bundan dolayı da PFDK'ya sevk edildiği duyuruldu.

"Futbolda bahis" soruşturmasında 20 kişi tutuklanmıştı: İfadeleri ortaya çıktı!

Sonrasında ise kurum içinde yapılan soruşturmalar ile bahis zincirine aralarında milli takımda oynamış futbolcuların da karıştığı ortaya çıkmıştı. Bahis skandalı ile aralarında ünlü isimlerin de olduğu birçok futbolcu hakkında soruşturma devam ederken bazı isimler de tutuklanarak cezaevinde gönderildi.

Türkiye'yi sarsan bu skandallar zincirinin akıbetinin ne olacağı merak edilirken iktidar medyasından dikkat çeken bir yazı kaleme alındı.

Futbolda bahis soruşturmasında MASAK raporu ortaya çıktı: Milyonluk para trafiği tespit edildi

TURP İLE ANLATTI

AKP'ye yakınlığı ile bilinen Türkiye gazetesinde bugün bahis soruşturmasına dair dikkat çeken bir yazı kaleme alındı. Gazete yazarlarından Tahir Kum 'Turpun büyüğü heybede' başlıklı bir yazı kaleme aldı. Türkiye bu ifadeye Erdoğan'ın İBB soruşturması için kullanmasından dolayı aşina.

YENİ GÖZALTILARI DUYURDU

Kum'un yazısının başlığının yanı sıra yazısının web sitesindeki kapağında yer alan ifade de dikkat çekici nitelikte oldu. Manşet 1'den verilen yazının kapağında 'Sırada onlar var!' diyerek yeni gözaltıların da olacağının sinyali verildi.