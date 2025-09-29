Elinde pompalı tüfekle geldi! Husumetlisine sokak ortasında kurşun yağdırdı

Bursa’da Mert K. isimli saldırgan yol kenarında gördüğü husumetlisi Orhan Erdem'i pompalı tüfekle bacaklarından yaraladı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken Erdem, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’nde, saat 10.00 sıralarında meydana gelen korkunç olayda, yol kenarında bulunan bir tekel bayinin önünde bekleyen Orhan Erdem’in yanına husumetlisi olduğu ileri sürülen Mert K., elindeki pompalı tüfekle geldi. Mert K., kısa bir süre konuştuğu Erdem’e pompalı tüfekle ateş açtı.

yol-kenarinda-bekleyen-husumetlisini-pom-937882-278492.jpg

BACAKLARINDAN YARALANDI!

Pompalı tüfekten çıkan saçmalar Orhan Erdem’in bacaklarına isabet ederken Erdem, kanlar içinde yere yığıldı. Mert K. isimli saldırgan ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI!

Çevredeki vatandaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Orhan Erdem, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Silahlı kavgada olayla ilgisi olmayanlar vurulduSilahlı kavgada olayla ilgisi olmayanlar vuruldu

Öte yandan ise yaşanan dehşet anları, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

Kaynak:DHA

