Elektrikli bisiklet duvara çarptı 9 yaşındaki Eray hayatını kaybetti

Olay, 25 Kasım günü saat 17.00 sıralarında Ünye ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi, Bağbaşı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 11 yaşındaki Berkay S.'nin kullandığı ve arkasında arkadaşı Eray Tombul'un (9) bulunduğu elektrikli bisiklet, sokak üzerindeki yokuştan inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Hızlanan araç, yol kenarında bulunan bir binanın duvarına çarparak durabildi.

ÇARPIŞMANIN ŞİDDETİYLE YERE YIĞILDILAR

Çarpışmanın etkisiyle elektrikli bisiklet üzerindeki Berkay S. ve Eray Tombul savrularak yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından sürücü Berkay S. ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu daha ağır olan 9 yaşındaki Eray Tombul ise önce ilçedeki özel bir hastaneye, buradaki müdahalenin ardından ise hayati tehlikesi nedeniyle Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

ERAY YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Samsun'da yoğun bakımda tedavi altına alınan ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Eray Tombul, doktorların tüm çabalarına rağmen kazadan sonraki yaşam mücadelesini kaybederek önceki gün hayata gözlerini yumdu. Küçük çocuğun vefatı ailesini ve ilçeyi yasa boğdu. Kazada yaralanan 11 yaşındaki Berkay S.'nin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Güvenlik güçleri kazayla ilgili başlattıkları soruşturmayı sürdürüyor.