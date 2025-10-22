Elektrikli bisiklet otomobilin altında kaldı: Sürücü öldü

Yayınlanma:
Edirne'de aracının kontrolünü kaybedip yola düşen üç tekerlekli elektrikli bisikletin kimliği belirlenemeyen sürücüsü, seyir halindeki otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza akşam saatlerinde Alemdar Sokak üzerinde meydana geldi.

Kamyonet ile elektrikli bisiklet çarpıştı: Ölü ve yaralı varKamyonet ile elektrikli bisiklet çarpıştı: Ölü ve yaralı var

TIR SÜRÜCÜSÜ DEVRİLEN BİSİKLETİN ÜZERİNDEN GEÇTİ

Caddede üç tekerlekli elektrikli bisikletiyle seyir halinde olan ve kimliği belirlenemeyen sürücü aracının kontrolünü kaybederek devrildi. Bu sırada arkadan gelen R.Z. idaresindeki 34 TR 689 plakalı otomobil, sürücüyü fark etmeyerek üzerinden geçti.

SÜRÜCÜ TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Elektrikli bisiklet sürücüsü kazada ağır yaralanırken, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan sürücü, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından kaldırıldığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü R.Z. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

