Elazığ’da okullar tatil edildi

Elazığ’da okullar tatil edildi
Yayınlanma:
Elazığ Valiliği, kentte kar yağışının etkili olmasının ardından yarın eğitime ara verildiğini bildirdi.

Türkiye'nin onlarca kentinde etkili olan kuvvetli kar yağışlarının ardından Valilikler, yaptıkları açıklamalarda okulların tatil edildiğini bildirdi.

Son olarak Elazığ Valiliği de kennte etkili olan kar yağışından dolayı yarın eğitime ara verildiğini duyurdu.

Kar yağışı ulaşımı da vurdu! Türkiye'nin birçok noktasında yollar ulaşıma kapandıKar yağışı ulaşımı da vurdu! Türkiye'nin birçok noktasında yollar ulaşıma kapandı

elazigda-okullar-tatil.jpg

"EĞİTİM VE ÖĞRETİME 1 GÜN ARA VERİLMİŞTİR"

Elazığ Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Kar yağışının etkilerinin devam etmesi ve aşırı buzlanma olacağına dair meteorolojik duyurudan dolayı vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına 2 Ocak 2026 Cuma günü ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ali Koç ve Sadettin Saran iddiası: Kongrede ne olacak?
Ali Koç ve Sadettin Saran iddiası: Kongrede ne olacak?
Bir dönemin sonu: Japonya 20 yıl sonra ikinci sırada
Bir dönemin sonu: Japonya 20 yıl sonra ikinci sırada
Denizin altında 38 km’lik tünelde kapana kısıldılar: Tüm seferler iptal edildi
Denizin altında 38 km’lik tünelde kapana kısıldılar: Tüm seferler iptal edildi
İstanbul'dan İzmir'e gitmenin maliyeti dudak uçuklattı: Zamlardan sonra gidebilene aşk olsun
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
ABD'den Türkiye'ye korkutan deprem uyarısı! Ne yapacaklarını tek tek açıkladı
İktidar medyası duyurdu: Emekli aylıklarına asgari ücret düzenlemesi!
Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Yılbaşı için net konuştu: 2026'da büyük sürpriz yapacak! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya...
Türkiye
Soğuğa meydan okudu: Eksi 10 derecede buz gibi suya girdi!
Soğuğa meydan okudu: Eksi 10 derecede buz gibi suya girdi!
Ankara'da kan donduran iddia: Öğretmen özel çocuğu tekmeledi müdür "Şikayetçi olma" dedi
Ankara'da kan donduran iddia: Öğretmen özel çocuğu tekmeledi müdür "Şikayetçi olma" dedi
İSKİ'den don riskine karşı sayaç uyarısı!
İSKİ'den don riskine karşı sayaç uyarısı!