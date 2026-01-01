Elazığ’da okullar tatil edildi

Türkiye'nin onlarca kentinde etkili olan kuvvetli kar yağışlarının ardından Valilikler, yaptıkları açıklamalarda okulların tatil edildiğini bildirdi.

Son olarak Elazığ Valiliği de kennte etkili olan kar yağışından dolayı yarın eğitime ara verildiğini duyurdu.

Kar yağışı ulaşımı da vurdu! Türkiye'nin birçok noktasında yollar ulaşıma kapandı

"EĞİTİM VE ÖĞRETİME 1 GÜN ARA VERİLMİŞTİR"

Elazığ Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Kar yağışının etkilerinin devam etmesi ve aşırı buzlanma olacağına dair meteorolojik duyurudan dolayı vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına 2 Ocak 2026 Cuma günü ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır.”