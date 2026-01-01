Son dakika | DEM Parti'nin 'Öcalan'a özgürlük' mitingi ertelendi!

DEM Parti öncülüğündeki Demokratik Toplum Platformu, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’a özgürlük talebiyle 4 Ocak Pazar günü Diyarbakır’da yapmayı planladığı miting olumsuz hava koşulları nedeni ile ertelendi.

DEM Parti'den Öcalan için miting kararı

BASIN TOPLANTISI İLE DUYURULMUŞTU

DEM Parti öncülüğündeki Demokratik Toplum Platformu, PKK lideri Abdullah Öcalan’a özgürlük talebiyle 4 Ocak Pazar günü Diyarbakır İstasyon Meydanında miting düzenleneceğini açıklamıştı.

Söz konusu miting, 17 Aralık'ta Diyarbakır Sur'da DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, DEM Partili milletvekilleri ve belediye eş başkanlarının katıldıkları bir basın toplantısıyla duyurulmuştu.

BAHÇELİ MAHSURU YOK DEMİŞTİ...

Konuyla ilgili görüşlerini açıklayan MHP lideri Devlet Bahçeli ise "Kanaatimce DEM Parti’nin 4 Ocak 2026’da düzenleyeceği mitingin hiçbir mahsurlu yanı yoktur" demişti.