Ekrem İmamoğlu'ndan başsağlığı mesajı!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan’dan havalanan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait kargo uçağının Gürcistan'da düştüğünü duyurdu.

Arama kurtarma çalışmaları devam ederken uçağın içinde 20 personel olduğu açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 kargo uçağımız Gürcistan’da düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi.

Gürcistan'daki uçak kazasına MSB'den yeni açıklama

İMAMOĞLU'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden başsağlığı mesajı paylaştı.

Ekrem İmamoğlu, "Azerbaycan’dan dönerken düşen askeri kargo uçağında görevli olan askerlerimizin şehit olduklarını büyük üzüntüyle öğrendim. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, tüm milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.