Ekrem İmamoğlu'na casusluk soruşturmasında geri tepme!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin 15.5 milyon vatandaşın oyu ile seçtiği cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve danışmanı Necati Özkan hakkında başlatılan casusluk soruşturması ve bu soruşturma kapsamında tutuklanması siyasetin odağını değiştirdi. Soruşturmanın ardından gündeme gelen seçmen verilerinin paylaşımı tartışması, CHP ve İmamoğlu'ndan çok iktidar cephesinde yankı buldu. AKP kulislerinde, "Bu iş dönüp bizi de vurabilir" değerlendirmeleri yapılmaya başlandı.

Nefes'ten Nuray Babacan'ın aktardıklarına göre AKP'li parti yöneticileri, casusluk iddialarının inandırıcı bulunmadığını, konunun asıl olarak kişisel verilerin korunması kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunuyor. Parti içinde yapılan yorumlara göre, seçim dönemlerinde partilerin tamamı Yüksek Seçim Kurulu tarafından sağlanan seçmen listelerini kampanya ekiplerine iletiyor. Bu verilerin hangi firmalarla paylaşıldığına dair denetim eksikliği ise tüm siyasi partileri ortak bir riskin içine çekiyor.

Siyasi kulislerde, bu soruşturmanın uzun vadede seçmen verilerinin partilere verilmesinin tamamen yasaklanmasına yol açabileceği konuşuluyor. Bu durumun da seçimlerin denetimi ve gözetimi açısından yeni tartışmaları beraberinde getireceği belirtiliyor.

Babacan'ın yazısının ilgili kısmı şu şekilde oldu: