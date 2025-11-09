Ehliyet sınavlarına bile 'joker' aday sokmuşlar: İhbar geldi şebeke çökertildi

halktv.com.tr - Ramazan Süzen / ÖZEL HABER

Olay, 28 Nisan 2025 günü İstanbul’da faaliyet gösteren bir sürücü kursunda yetkili bir kadının İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü’ne yaptığı ihbar ile ortaya çıktı.

Kadın yönetici, daha öncede benzer suçtan yakalanan H.K. isimli şahsın, bazı sürücü kurslarında eğitmen olarak görevli yetkililer aracılığıyla ehliyet almak isteyen veya sınıfını yükseltmek isteyen kişilerin yerine, “Joker” diye tabir edilen şahısların para karşılığında sınavlara girmesine imkan sağladığını bildirdi.

YAPAY ZEKAYI SAHTEKARLIK İÇİN KULLANDILAR

İhbarda, sınava giren şahısların sınav merkezi girişlerinde kimlik kontrolünden geçmek amacıyla “yapay zeka” programları kullanarak üretilen benzer fotoğrafları kullandığı, sahte sürücü belgesi hazırladıkları belirtildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, usulsüzlüklerden dolayı maddi kayıp yaşadığını belirten kadın sürücü kursu yöneticisinin ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yapılan incelemede, 25 Mayıs 2025 günü Bahçelievler’deki Siyavuşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenecek olan ehliyet sınavında, şüpheliler İ.T.’nin M.Ç. adına, V.A.’nın M.T. adına, E.A.’nın S.Ç. adına, M.A.’nın ise M.G. adına sahte sürücü belgesi ile ehliyet sınavına girecekleri bilgisine ulaşıldı.

4’Ü SUÇ ÜSTÜ 14 GÖZALTI

Şüphelileri yakın takibe alan polis, şahısların sahte belgelerle sınavı tamamlamasının ardından harekete geçti. Sınav çıkışı şüphelilerin belgelerini inceleyen ekipler, belgelerin sahte olduğunu tespit etti.

4 şüpheli olay yerinde gözaltına alınırken, yapılan tespitler üzerine düzenlenen operasyonda, sürücü kursundaki görevliler ile yerlerine başkalarını sınava sokan toplam 10 şüpheli daha gözaltına alındı.

Olayla ilgili hazırlanan iddianamede, gözaltına alınan 14 şüphelinin tamamının “Zincirleme” şekilde “Resmi Belgede Sahtecilik” yaptıkları gerekçesiyle tutuklanmaları talep edildi.

Şüphelilerden 5’i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 9 şüpheli serbest bırakıldı.