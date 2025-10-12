Trafikte bunları yapanlar yandı: Ehliyetlerine 60 gün el konulacak! Ali Yerlikaya açıkladı

Yayınlanma:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde trafik akışını engelleyen düğün konvoyunun görüntülerini paylaştı ve "Yeni trafik kanunu teklifine göre düğün, asker uğurlama gibi gerekçelerle konvoy yaparak yol kapatanların sürücü belgesini 60 gün geri alacağız, araçlarını da 60 gün trafikten men edeceğiz" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Bu görüntüler bize yakışmıyor" ifadeleriyle, trafik akışını engelleyen bir düğün konvoyunun görüntülerini paylaştı.

HAKLARINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI!

Konvoy görüntülerinin İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde çekildiğini ifade eden Yerlikaya, "Bir çiftin en mutlu günü ama trafik kuralları hiçe sayılmış. Uzun araç kuyrukları, yakılan meşaleler, gürültü. Ambulansla hastaneye yetiştirilmeye çalışılan canlar var trafikte. Evine, işine varmaya çalışanlar var. O yüzden hep diyoruz ki, caydırıcılık ilkesi trafik kültürünün yerleşmesinde olmazsa olmaz.” ifadelerini kullandı.

“Bu görüntüde yer alanlar, düğün konvoyu yapanlar elbette cezasız kalmadı. İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucu 10 araç sürücüsü yakalandı.” diyen Yerlikaya, “Hakkında 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek' suçundan adli işlem başlatıldı." açıklamasını yaptı.

trafik2.jpg

YERLİKAYA’DAN YENİ KANUN TEKLİFİ AÇIKLAMASI!

Bakan Yerlikaya, yeni trafik kanunu teklifine ilişkin ise, "Yeni trafik kanunu teklifine göre düğün, asker uğurlama gibi gerekçelerle konvoy yaparak yol kapatanların sürücü belgesini 60 gün geri alacağız, araçlarını da 60 gün trafikten men edeceğiz. Eğer bu ihlal köprü, tünel, viyadük ve otoyollarda yapılırsa sürücü belgesini 120 gün geri alacağız, araçlarını da 120 gün trafikten men edeceğiz.” açıklamasında bulundu.

Toplumdaki bireylerin kazalardan, doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenme olasılığı göz önünde bulundurulduğunda trafik kazaları sadece bireysel bir sorun değil, aynı zamanda toplumsal bir sorundur. Çünkü trafik, yalnızca taşıtların akışı değil, toplumun davranışlarının, değerlerinin ve birbirine duyduğu saygının da görünür olduğu kamusal bir alandır.” ifadelerini kullanan Yerlikaya, “Bu caydırıcı kurallar ve sıkı denetimlerle birlikte yapılan ihlallerin ne kadar düştüğünü hep birlikte göreceğiz." dedi.

Kaynak:ANKA

