2 milyon kişiyi ilgilendiriyor: Bakan Yerlikaya son tarihi açıkladı

çişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi konusunda belirlenen sürenin sona ereceğini tarihi açıkladı. Yerlikaya, 31 Ekim 2025 tarihinden sonra eski tip belgelerin geçerliliğini yitireceğini vurguladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamasında konuya ilişkin sosyal medya platformu X hesabından bir açıklama yaptı.

Eski tip ehliyetler için son karar alındı

Eski tip ehliyetlerin son geçerlilik tarihi belli oldu: Yenileme nasıl yapılır?

SÜRE UZATILMAYACAK

Yerlikaya, "Ekim ayı içinde sadece 43 bin 251 vatandaşımız eski tip sürücü belgesini yeniledi.

"DEĞİŞİM HIZI MAALESEF ÇOK DÜŞÜK"

Halen 1 milyon 990 bin 221 vatandaşımız eski tip sürücü belgesi kullanıyor. Değişim hızı maalesef çok düşük.

"ESKİ BELGELERİMİZİ YENİLEYELİM"

31 Ekim yaklaşıyor, sürenin uzatılmayacağını bir kez daha hatırlatıyoruz. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak ve eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlarımız, indirimli 'harç değerli kağıt' ve 'hizmet bedelinden' yararlanamayacaktır. Vatandaşlarımıza sesleniyorum, lütfen nüfus müdürlüklerimizden randevumuzu alalım, eski belgelerimizi yenileyelim" ifadelerini kullandı.