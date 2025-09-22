Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem
Yayınlanma:
AFAD Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD’ın resmi açıklamasına göre, sabah saatlerinde gerçekleşen depremin büyüklüğü 4.8 olarak ölçüldü. Sarsıntı, saat 04.19'da gerçekleşti.

Ege Denizi'nde saat 04.19'de 4.8 şiddetinde yaşanan depremin,, deniz yüzeyinin yaklaşık 8.99 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi.

AFAD DUYURDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ın depreme ilişkin paylaştığı veriler şu şekilde:

Büyüklük:4.8 (Mw)

Yer:Ege Denizi

Tarih:2025-09-22

Saat:04:19:59 TSİ

Enlem:40.36833 N

Boylam:24.12028 E

Derinlik:8.99 km

ekran-goruntusu-2025-09-22-045206.png

Ahmet Ercan Simav depremini 7,2'lik depremi hatırlatarak açıkladıAhmet Ercan Simav depremini 7,2'lik depremi hatırlatarak açıkladı

HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK

AFAD, şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbarın yapılmadığını bildirdi; ancak ekiplerin gelişmeleri yakından takip ettiği ifade edildi.

Yetkililer vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

