Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD’ın resmi açıklamasına göre, sabah saatlerinde gerçekleşen depremin büyüklüğü 4.8 olarak ölçüldü. Sarsıntı, saat 04.19'da gerçekleşti.
Ege Denizi'nde saat 04.19'de 4.8 şiddetinde yaşanan depremin,, deniz yüzeyinin yaklaşık 8.99 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi.
AFAD DUYURDU
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ın depreme ilişkin paylaştığı veriler şu şekilde:
Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-09-22
Saat:04:19:59 TSİ
Enlem:40.36833 N
Boylam:24.12028 E
Derinlik:8.99 km
HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK
AFAD, şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbarın yapılmadığını bildirdi; ancak ekiplerin gelişmeleri yakından takip ettiği ifade edildi.
Yetkililer vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.