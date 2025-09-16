Edremit’te kaybolan tekne kaptanı denizde ölü bulundu
Balıkesir’in Edremit ilçesinde teknesiyle denize açıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 74 yaşındaki kaptan İsmail Hezer, denizde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Edremit’in Akçay Mahallesi’nde dün sabah saatlerinde teknesiyle denize açılan Hezer’den uzun süre haber alınamayınca yakınları durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Çalışmalara Balıkesir Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri de destek verdi. Helikopter, bot ve dalgıçların katıldığı aramalar sonucunda Hezer’in cansız bedeni, bugün Akçay sahil hattında bulundu.
Hezer’in teknesi limana çekilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Geçmişinde "İhaleye fesat karıştırma" suç kaydı var! Van kayyumunun 17 milyon liralık ihale verdiği isim bakın kim çıktı?
Dükkanda bir anda bomba gibi patladı! İşyeri sahibi şoka uğradı
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)