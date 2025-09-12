Dükkanda bir anda bomba gibi patladı! İşyeri sahibi şoka uğradı

Yayınlanma:
Aksaray’da arızalı bir telefonun bataryası, tamir için getirildiği iş yerinde bir anda patlayarak alev aldı. İşyerinde bulunan bir kişi şaşkınlık yaşarken o anlar güvenli kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Aksaray’ın Ortaköy ilçesine bağlı Zafer Mahallesi’nde saat 15.00 sıralarında bir işyerinde meydana gelen olayda, işyeri sahibi Ferhat Özkan’ın (31) tamir ettiği cep telefonunun bataryası bir anda bomba gibi patladı ve bir anda alev aldı. Alevler arasında kalan Özkan şaşkınlığa uğradı.

tamire-getirilen-cep-telefonu-bataryasi-910456-270519.jpg

O ANLAR ANBEAN KAYDEDİLDİ!

Alevler bir süre sonra kendi kendine sönerken işyerinde bulunan bir kişi ise patlama anında şaşkınlık yaşadı. O anlar işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

tamire-getirilen-cep-telefonu-bataryasi-910458-270519.jpg

Kaynak:DHA

